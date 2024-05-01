吳秉叡不在議場卻有投票！藍委酸「千手觀音」代投：應向全民自首
立法院會昨（30）日表決國民黨所提電價凍漲公決案，卻發生案外案，在表決「停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐」案時，民進黨立委吳秉叡明明人已不在議場，卻發生第一次、第二有投票，第三次、第四次未投票的烏龍事件。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁嗆，民進黨再一次暗渡陳倉，又有千手觀音再次代為執行投票權，希望民進黨回頭是岸向全民自首。
記者林怡昕／台北報導
立法院昨天中午進行表決，在處理討論事項第九案，「停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐」時，民進黨提出修正動議，吳秉叡都還有投票，民進黨重付表決時，吳秉叡也有投票，就在正式表決民眾黨團修正動議時，吳秉叡卻沒有投票了，民眾黨重付表決時吳也沒有投票，遭現場藍委譏諷「民進黨又偽造文書」。
傅崐萁今天也說，民進黨再一次暗渡陳倉，又有千手觀音再次代為執行投票權力，案發的時候那一位經常指責其他政黨代為按表決器的民進黨立委吳思瑤，又出現在那個犯案熱區，到底是誰做了這樣的一個事情，是誰隔空抓藥去按表決器?
傅崐萁認為，相信吳思瑤要好好去面對全國國人跟媒體，也希望民進黨回頭是岸向全民自首，這才是一個執政黨該有的風範。