PLG發言人王博麟被拔真相大公開！內部員工爆料：早就對他不爽

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王博麟是誰？
王博麟是《TVBS新聞台》的培訓主播，也從TVBS起家，因為求學時期是校隊，也常參加各大比賽，很愛打球，之後還去《FOX》體育台擔任主播，他的反應很快，說話也十分刁鑽，但卻沒有受到內部員工青睞。
有內部員工在網路上表示：「很多事情都是發言人說了，大家才從報導上知道。」似乎也是在「酸」王博麟的發言有問題。
其實王博麟過去在美國加州唸書，是不折不扣的湖人迷、道奇粉，而他也常透露自己也有喜愛的球隊，所以個人的主觀意識可能會比較重。
內部人士也跟橘爸說，王博麟並未在會議中提起大家效率不佳的狀況，但卻跟外界抱怨，似乎有點怪，還提到，橘爸也接到爆料：「很多人不爽他」。
據了解，王博麟在因為此事件引發公司內部不滿，他也馬上被換掉，加上他本就是「空降」職位，現在聯盟由PLG執行長鄭偉柏發言，也避免相關事件再度上演。
綽號「小吳尊」的王博麟，在播報賽事方面，也有其專業，他也曾在東吳大學擔任講師，分享他的創業跟主播生涯歷程，但橘爸還是要說，「博麟啊！這個世界馬上就要大變了，雖然PLG跟T1還有一點時間要在夏天討論，你也要留意，不要傷了皇城之內的和氣，切記切記！」
王博麟小檔案：
出生年月日：1979年1月30日（45歲）
出生地：台北市
學歷：加利福尼亞大學爾灣分校企管碩士
經歷：
2012～2014年：TVBS新聞台主播
2014～2020年：FOX體育台主播
2019～2020：TVBS歡樂台＜食尚玩家－歡樂有夠讚＞助理主持人
2021～迄今：Podcast節目＜球場第一排＞出品人、主持人
2022～迄今：MOMOTV影像化Podcast節目＜球場第一排＞主持人
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