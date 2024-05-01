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PLG發言人王博麟被拔真相大公開！內部員工爆料：早就對他不爽

王博麟原本是PLG發言人，但卻因失言風波，因此被拔掉。（圖／NOWnews資料照）
王博麟原本是PLG發言人，但卻因失言風波，因此被拔掉。（圖／NOWnews資料照）

文/專欄作家橘爸

前PLG發言人王博麟在網路節目「MIC歐北共」中不但貶低PLG聯盟工作人員效率不佳，還公開「稱讚T1聯盟」，讓不少球迷不滿，甚至原本聯盟內部就有很多人對他的行事風格有所不認同，王博麟曾經是體育主播出身，但卻犯了職場大忌，直接貶低內部人士，反而讓對手看笑話，不少PLG員工，也上網抱怨，「很多事都是發言人說了，看了報導才知道」，更有員工爆料「不爽他很久」。

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王博麟在節目中表示：「我們P大概編制內20個人，但做出來的事情跟成效跟你們（T1）十幾個人差不多，所以覺得你們滿厲害的。」此話一出，馬上讓PLG聯盟創始成員都炸鍋。

王博麟是誰？

王博麟是《TVBS新聞台》的培訓主播，也從TVBS起家，因為求學時期是校隊，也常參加各大比賽，很愛打球，之後還去《FOX》體育台擔任主播，他的反應很快，說話也十分刁鑽，但卻沒有受到內部員工青睞。

有內部員工在網路上表示：「很多事情都是發言人說了，大家才從報導上知道。」似乎也是在「酸」王博麟的發言有問題。

其實王博麟過去在美國加州唸書，是不折不扣的湖人迷、道奇粉，而他也常透露自己也有喜愛的球隊，所以個人的主觀意識可能會比較重。

▲王博麟過去從TVBS新聞台起家，之後自己擔任球場第一排的主持人與製作人。（圖／王博麟臉書）
▲王博麟過去從TVBS新聞台起家，之後自己擔任球場第一排的主持人與製作人。（圖／王博麟臉書）
內部人士也跟橘爸說，王博麟並未在會議中提起大家效率不佳的狀況，但卻跟外界抱怨，似乎有點怪，還提到，橘爸也接到爆料：「很多人不爽他」。

據了解，王博麟在因為此事件引發公司內部不滿，他也馬上被換掉，加上他本就是「空降」職位，現在聯盟由PLG執行長鄭偉柏發言，也避免相關事件再度上演。

綽號「小吳尊」的王博麟，在播報賽事方面，也有其專業，他也曾在東吳大學擔任講師，分享他的創業跟主播生涯歷程，但橘爸還是要說，「博麟啊！這個世界馬上就要大變了，雖然PLG跟T1還有一點時間要在夏天討論，你也要留意，不要傷了皇城之內的和氣，切記切記！」

王博麟小檔案：

出生年月日：1979年1月30日（45歲）

出生地：台北市

學歷：加利福尼亞大學爾灣分校企管碩士

經歷：

2012～2014年：TVBS新聞台主播

2014～2020年：FOX體育台主播

2019～2020：TVBS歡樂台＜食尚玩家－歡樂有夠讚＞助理主持人

2021～迄今：Podcast節目＜球場第一排＞出品人、主持人

2022～迄今：MOMOTV影像化Podcast節目＜球場第一排＞主持人

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