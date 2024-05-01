李宗盛開演唱會！台下大喊前妻「林憶蓮」姓名 尷尬急喊：保安呢
65歲音樂教父李宗盛日前舉辦「有歌之年」巡迴演唱會，上個月28日到杭州開唱，卻碰下台下觀眾大喊前妻林憶蓮的名字，李宗盛聽到也以高EQ做出回應，開玩笑喊道「保安呢？保安呢？」接著繼續唱出經典歌詞「往事不要再提」間接訴說自己的心情。
記者薛羽彤／綜合報導
李宗盛日前舉辦「有歌之年」巡迴演唱會，28日到大陸杭州開唱，微博上流傳一段影片，台下觀眾大喊「林憶蓮」，聲音大到連李宗盛都聽見，其他觀眾也跟著大笑，李宗盛第一反應有些尷尬，接著他對著麥克風說：「保安呢？保安呢？」最後唱出自己和林憶蓮合作的經典歌曲〈當愛已成往事〉中的歌詞「往事不要再提」，訴說心情化解僵局。
音樂大師李宗盛在歌壇占有一席之地，感情世界也相當精采，1987年和香港女星朱衛茵結婚，婚後育有兩女。1992年李宗盛與林憶蓮合作傳出緋聞，1997年與妻子離婚，朱衛茵曾在自傳中提到，雖然最終婚姻走到盡頭，她從頭到尾沒有恨過林憶蓮。1998年李宗盛再婚林憶蓮，婚後曾在台灣、上海、新加坡、北京定居，最終於2004年離婚。2015年李宗盛梅開三度，與小他27歲的模特兒千惠結婚。
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