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雞排妹洩露陳沂手機號碼判刑3個月！「繳9萬罰金免入監」換自由身

▲雞排妹（左）洩露陳沂手機號碼，被依違反個資法判刑3月定讞，今日她到北檢繳交罰金9萬元，免入監換取自由身。（圖／翻攝鄭家純臉書、陳沂臉書）
▲雞排妹（左）洩露陳沂手機號碼，被依違反個資法判刑3月定讞，今日她到北檢繳交罰金9萬元，免入監換取自由身。（圖／翻攝鄭家純臉書、陳沂臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）2021年在臉書上以張貼顏色代碼等方式，公開網紅陳沂的電話號碼，被依違反「個人資料保護法」判刑3個月、得易科罰金9萬元。今（1）日鄭家純在律師陪同下抵達北檢，並繳清罰金，換取自由身免坐牢。

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▲鄭家純表示：「譴責暴力。請她好好休息，早日康復。」（圖／翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純被判違反「個人資料保護法」，今日繳納罰金9萬元。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
此案起源於2021年5月，當時陳沂開直播公開手機畫面，指責鄭家純以LINE狂打電話給自己，行為太恐怖因此封鎖對方。鄭家純對此不滿，加入了陳沂的直播，雙方在直播中開戰長達2小時，鄭家純質疑自己電話號碼被公開，她說：「我不在意妳把我的電話號碼公布出來，但妳應該在意我把妳的電話公布出來吧。」並試圖說出4個數字，但被陳沂的尖叫聲打斷。

▲陳沂雖說缺錢，仍願意捐二手衣做愛心。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳沂不滿鄭家純公開她的手機號碼，提告成功，全案定讞鄭家純判刑3個月，得易科罰金9萬元。（圖／記者陳明中攝影）
隔日，鄭家純在臉書上貼出一塊色號卡圖片，上面6碼的色號數字，剛好是陳沂的門號後六碼，陳沂得知後怒告雞排妹違反個資法，北檢去年6月依違反個人資料保護法起訴鄭家純。一審被判4月後，鄭家純不服上訴，高院考量鄭家純是因為陳沂的行徑，才會有報復行為，改判3月徒刑、得易科罰金9萬元，鄭家純今日到台北地檢署繳納罰金，不用入監服刑。

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