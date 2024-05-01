51勞工大遊行！盼兌現政治承諾　5大訴求16項主張

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「五一行動聯盟」由數十個工會及NGO團體發起，總領隊、全國產業總工會理事長江健興表示，藍綠白三黨總統候選人各自在大選前提出勞動政策承諾，諸如退休保障、工會籌組、企併勞權等多項內容都涉及勞動法規修改。
如今大選落幕，民進黨政府連續執政，施政沒有新官上任的蜜月期，要立即接受人民的檢視與勞工的監督，改善台灣勞動環境；而國會三黨不過半，更是責無旁貸，應積極推動支持勞工、捍衛勞權的法案。
聯盟特別演出「執政無蜜月、勞動法令要修繕/善」行動劇，由數位演員扮演台灣勞工，舉著看似遮風避雨卻搖搖欲墜的房屋，象徵實施40年的勞基法亟待修繕/善，卻遭手持「修惡」大槌的民進黨政府2度修惡，將台灣勞工擊倒在地，而台灣勞工則以代表本次五大訴求的支柱來對抗。
「我們充滿疑慮也做好戰鬥的準備，」五一行動聯盟總指揮、新竹縣產總理事長劉興德指出，賴清德選前選後皆曾表示將再修勞基法，加上任命支持砍國定假日政策的何佩珊擔任勞動部長，令勞團憂心迎來的不是「信賴」政府而是再度修惡勞基法的「功德」政府。
為此，聯盟裝扮準總統賴清德、準部長何佩珊、民進黨總召柯建銘表演「勞工權益修惡三」舞蹈，諷刺過去民進黨完全執政下兩次修惡勞基法「砍假」、要人民「做功德」，未來甚至可能繼續修惡「砍年金」。
五一聯盟今年具體提出十六項修法主張，包括公教薪資審議委員會納入受僱者及調薪法制化、建立薪資透明與勞工董事制度、提高加班費率與勞退提繳率、解決醫護血汗問題，確保企併勞工權益與公正轉型等。
最後，遊行至立法院前集結的近四千位勞工，將「別擺爛、挺勞工，要修法、護勞權」的三色大球推向主舞台，象徵要求藍綠白三黨以修法來兌現選前挺勞工的政治承諾，並開放讓三黨代表上台回應聯盟訴求。
2024年五一勞工聯盟五大訴求16項主張：
一、薪資提升要落實
（一）公教受雇者參與薪資審議、調薪法制化
（二）建立薪資透明制度
（三）上市櫃公司應設一席勞工董事
（四）提高加班費率
二、工作權利要保障
（一）企業併購勞工全數留用並與工會協商
（二）公正轉型勞權要優先
（三）廢除家務移工個別聘僱
三、集勞關係要升級
（一）降低成立工會門檻
（二）開放公務人員組工會
（三）調降產職業工會團體協約協商門檻
（四）增加國定假日且軍公教一體適用
四、退休權益要安心
（一）勞保年金確保，建立基礎年金制度
（二）勞退新制雇主提繳費率提高至12.5％
（三）勞退舊制提高至50個基數
五、醫護血汗要解決
（一）三班護病比入法、明訂罰則、落實監督
（二）醫療法增訂醫師勞動專章（契約、休假、退休、職災等）