「詹皇」爭奪戰吹響號角！勇士Curry出手招募 太陽是潛在競爭者
隨著NBA洛杉磯湖人在季後賽首輪遭到淘汰，陣中球星「詹皇」LeBron James在休賽期的動向備受關注，其中美媒《ClutchPoints》記者Brett Siegel就在今（1）日報導指出，「金州勇士球星Stephen Curry將再次與LeBron James討論他加入勇士的可能性，且擁有Kevin Durant的鳳凰城太陽恐是潛在競爭對手。」
記者張志宇／綜合報導
根據記者Brett Siegel在報導中表示，「勇士非常有意願將LeBron James帶回灣區，全是為了能『贏在當下』。據我所知，Stephen Curry計畫在自由市場開啟前，與美國男籃奧運集訓前，與LeBron James探討他加入勇士的可能性。」
其中，除了勇士有意願招募LeBron James外，記者Brett Siegel更指出，「擁有Kevin Durant的太陽，則是勇士競爭LeBron James的潛在對手，屆時恐會影響LeBron James將決定加盟哪一隊。」若Kevin Durant與Stephen Curry都一同出手招募LeBron James，那今年的自由市場將勢必掀起一場搶人大戰。
事實上，早在季中交易大限前，就傳出湖人有意交易「詹皇」LeBron James，雖遭到經紀人Rich Paul否認，但當時LeBron James就表示：「對執行明年球員選擇權沒有想法」，也讓外界猜想LeBron James在湖人的生涯已進入倒數計時。
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