iPhone「鬧鐘不會響」！害一堆上班族遲到　蘋果認了出包：修復中

iPhone鬧鐘沒有響！害一堆果粉上班遲到
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貼文曝光後，隨即引發一大票果粉關注，甚至還有許多僅設一個時段鬧鐘的用戶，就因為鬧鐘沒響而睡過頭遲到。這項問題持續至今，仍傳出零星災情，一位TikTok網友@alyssasarracco更拍攝影片抱怨，吸引超過300萬人共鳴。
iPhone鬧鐘不會響！記者曝：蘋果正在修復中
針對從去年體就不斷傳出iPhone鬧鐘不會響的災情，華爾街日報記者Joanna Stern也在社群平台X上表示，蘋果公司已經確認某些iPhone機型的鬧鐘無法正常運作，目前正在努力修復中，但並未具體透露原因以及何時釋出修復。
手機鬧鐘不會響怎辦？暫時解決方法一次看
在蘋果推出修復更新之前，鬧鐘不響的問題該如何解決？對此，3C達人「iPhone 瘋先生」先前就曾建議做出4種方法，分別是「關閉iPhone螢幕注視感知功能」、「開啟音量平衡和調整等化器」、「調整iPhone鈴聲設定與音量」、「升級 iOS 系統或重置設定」，將鬧鐘不響的可能性降到最低，避免上班遲到。
- 關閉iPhone螢幕注視感知功能
當鬧鐘鈴聲響起時， Ture Depth 鏡頭也會開始偵測用戶是否有在直視螢幕，如果沒有會自動將音量調大，提醒我們有來電，當拿起 iPhone 看螢幕時，就會識別到的面孔，音量就會自動調小，這項功能可以說是相當智慧又有好用。
所以有可能還沒清醒，部分用戶聽到鬧鈴在響時，剛好 Face ID 拍到臉，就會自動降低音量，才會導致出現鬧鐘沒響的感受，可以透過底下步驟關閉 iPhone螢幕注視感知功能：
開啟 iOS「設定」>「Face ID與密碼」將「螢幕注視感知功能」關閉（過程會要求輸入解鎖密碼）
- 開啟音量平衡和調整等化器
另外也可以透過 iOS「設定」>「音樂」，並且將「音量平衡」打開，就能夠讓音量維持一致，如有打開等化器，也要額外注意。也可以點入「等化器」功能調整為「深夜」，這樣 iPhone 鬧鐘響鈴就會變得特別響亮，還能避免睡著聽不見鬧鐘聲音。
- 調整iPhone鈴聲設定與音量
透過 iOS「設定」>「聲音與觸覺回饋」，可將「使用按鈕更改音量」開啟，就可利用 iPhone 側邊音量鍵來調整鈴聲和提示聲，建議鈴聲音量不要拉到最高，除非有特殊需求，或者是怕起床聽不到鬧鐘聲。
- 升級 iOS 系統或重置設定
以上方法都嘗試過後，還是會發生 iPhone 鬧鐘不會響問題，可將 iOS 更新到最新版本，甚至可以將 iOS 所有功能重置一次，大多都能改善 iPhone 鬧鐘不響情況。