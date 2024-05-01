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酸痛或疲勞！中醫：快按摩「萬能穴」　吹風機吹也有效：孕婦別試

▲身體沒什麼大問題，卻總覺得這疼、那痛，或是感到疲憊，中醫師教按摩「合谷穴」，用吹風機吹一下也有用。（圖／記者陳明中攝）
▲身體沒什麼大問題，卻總覺得這疼、那痛，或是感到疲憊，中醫師教按摩「合谷穴」，用吹風機吹一下也有用。（圖／記者陳明中攝）

家庭消費中心／綜合報導

許多民眾偶爾會覺得身上明明沒有大毛病，卻感覺這裡痛、那裡痛，或有些疲勞、鬱悶、皮膚癢。面對這類輕微的不舒服，中醫師說，人體的「合谷穴」也被稱為萬能穴，透過按摩或吹風機在穴位上吹，都可以達到減緩不適的效果，但孕婦不要嘗試，以免對胎兒造成影響。

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花蓮慈濟醫院中醫部主治醫師郭昕典說，將手的拇指與食指合攏，在兩指間肌肉最高凸起處即為合谷穴，其位於人體十二正經中的手陽明大腸經上，是臟腑精氣流經與留止的部位，可以想像大腸經的能量會經過並匯聚在這穴道上，是調整內在氣血的重要穴位。

▲合谷穴也被稱為萬能穴，平常多按摩可緩解身上輕微疼痛等多種不適。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
▲合谷穴也被稱為萬能穴，平常多按摩可緩解身上輕微疼痛等多種不適。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
合谷穴又稱「萬能穴」，中醫揭5大功能

郭昕典表示，合谷穴被稱為中醫的萬能穴之一，有多種相關調理，第一是五官症狀疾病；第二是最常用的止痛效果，根據現代醫學研究，刺激合谷穴能降低人體對痛覺的敏感性，提升對疼痛的耐受力；第三是腸胃消化問題，不論腹瀉或便秘，都能透過合谷進行調養。

第四是感冒使身體發燒、畏寒、頭痛或流鼻水、鼻塞，也可得到緩解；第五是皮膚起疹子、蕁麻疹或皮蛇，也能發揮功效；第六是婦女疾病，通常用於月經遲來或經痛等症狀；第七則是能量補給，藉由調整內在氣血補充能量，改善容易疲倦、無力的問題；第八項是急救，可配合按壓人中以改善中暑、中風、虛脫導致昏迷。

此外，利用合谷穴的調養，對於中風導致的口眼歪斜、肢體攣縮無力、肢體麻木等，也都會有幫助。

吹風機吹熱合谷穴可保健，孕婦不宜按壓

郭昕典指出，合谷穴常用保養可分為「按摩保健法」與「艾灸保健法」，前者可用拇指持續按住合谷穴約5秒後鬆開；若想利用合谷穴止痛，記住身上痛的地方在左側就按左手，在右側按右手。

愈靠近頭部的疼痛，可以在按壓穴位同時，用理上手法、將力道往手指方向帶；位於軀幹中的疼痛，就用理中方式直接按壓穴位；靠近下肢疼痛，則用理下手法、在按壓同時將力道往手腕方向帶。

至於艾灸保健法，因為居家操作有一定風險，建議使用吹風機在穴位上吹，吹到皮膚感覺熱熱時就關掉，反覆操作3次，也能發揮保健功效。

郭昕典強調，若已懷孕，千萬不要自行按壓合谷穴，若穴道刺激感強烈且操作不當，恐有流產風險，也提醒所有民眾，若刺激某個穴道使身體產生不適，應至合格醫療院所諮詢中醫師，日常可改用其他穴道進行保養。
 

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