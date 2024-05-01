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提「試用期薪水8折」被罵爆！牛煦庭嗆綠抹黑：像樣點拿版本來談

▲國民黨立委牛煦庭嗆聲，不怕民進黨來挑戰，「請像樣點提出你的版本」。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲國民黨立委牛煦庭嗆聲，不怕民進黨來挑戰，「請像樣點提出你的版本」。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

勞動節將至，國民黨立法委員牛煦庭領銜推出勞動基準法七大修正，為了不讓雇主利用試用期佔勞工便宜，他提案「建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%」，卻慘遭綠營人士砲轟。對此，牛煦庭今（1）日受訪時說，很遺憾還沒實質討論被見到黑影就開槍，還被抹黑抄中共的法案，但是依照他原來8成薪樓地板的修法，絕對不可能有22K的問題，更放話他不怕民進黨來挑戰，「請像樣點拿出你的版本」。

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藍委們日前提案，將共同推出勞動基準法七大修正，內容包含「試用期法制化」、「自願離職強迫禁止」、「非自願離職證明書發給義務」、「欠薪通報義務」、「欠薪得強制執行」、「休假召回成本補償」及「天災勞工退避權」等新修正制度，其中，「建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%」卻慘遭炎上。

牛煦庭指出，之所以提出相關修法，是因為勞動現場實務上有很多試用期引發的勞資爭議，現行勞基法沒規定試用期，只有勞動部的函釋跟網站上的QA，QA也明確指出法條沒有明定狀況下，由勞資雙方自行訂立之，造成許多勞工試用期的薪水跟應聘薪水有相當大落差，且試用期到底是多長？還有基於什麼樣的考核標準通過試用期？都不明確，因此才提出相關修法。

至於被民進黨圍剿的試用期8成薪爭議，牛煦庭則說，主要就是他們注意到試用期薪資與應聘薪資落差太大的問題，才丟出至少要8成的樓地板規定，外界有質疑有部分公司還是會在試用期給滿應聘薪資，此修法可能有錨定效應，對於質疑他心態開放，有道理的意見他也會順應民意做修正，有可議之處就立刻修正。

牛煦庭也痛批，民進黨卻給這項修法貼標籤，民進黨立委王定宇甚至說這是抄中共的法案，「這完全不可能！」，立法院根本連不上中國大陸的網站，且他們修法根本不會參考任何中共的法條，沒必要還沒開始討論法案看到黑影就開槍。

牛煦庭強調，很遺憾還沒實質討論被見到黑影就開槍，「絕對不可能有22K的問題」，即便有8成薪資樓地板，也不會低於勞基法的最低標準，這件事情不知為何民進黨沒看到法條內容就超譯、曲解這不公平。

牛煦庭說，即便依照他原來8成薪樓地板的修法，仍然不可能低於最低基本工資，因為勞基法本身就有規定，民進黨不要隨意曲解，修法的意旨一直都是為解決存在於勞動現場的試用期爭議，他不怕民進黨來挑戰，「請像樣點拿出你的版本」。

 

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