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《淚之女王》下戲撒糖！金智媛隔街示愛金秀賢：要不我們發展看看

▲《淚之女王》上周末播出完結篇，有廣告公司看見金智媛（左）與金秀賢（右）的熱度，安排金智媛隔街示愛金秀賢的看板，讓2人肖像喊話彼此：「要不我們來發展看看吧！」讓不少粉絲直呼：「這CP真好嗑！」（圖／翻攝tvN）
▲《淚之女王》上周末播出完結篇，有廣告公司看見金智媛（左）與金秀賢（右）的熱度，安排金智媛隔街示愛金秀賢的看板，讓2人肖像喊話彼此：「要不我們來發展看看吧！」讓不少粉絲直呼：「這CP真好嗑！」（圖／翻攝tvN）

記者張一笙／綜合報導

由金秀賢與金智媛「雙金CP」所主演的《淚之女王》從開播起就話題不斷，上周末播出完結篇也開出24.8%收視率，創下tvN電視台史上最佳紀錄，金秀賢與金智媛的甜蜜互動，不論戲裡戲外都是粉絲們關注的重點。因此，韓國有廣告公司看中2人商機，在韓國最熱鬧的商圈買下2塊巨型電子看板，「隔空」重現2人甜蜜互動，其中金智媛的廣告台詞：「我們要不就先發展看看吧。」更是讓粉絲們直呼：「這CP真好嗑！」

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▲Netflix韓劇《淚之女王》中金秀賢與金智媛的結婚場地，是不少韓劇CP御用拍攝飯店，就連玄彬、孫藝真舉辦世紀婚禮時，也選擇此處。（圖／《淚之女王》劇照）
▲金秀賢（左）與金智媛（右）主演的《淚之女王》，在上周末播出完結篇，並且以24.8％的收視率，創下tvN電視台史紀錄。（圖／《淚之女王》劇照）
韓國的弘大商圈不只是外國旅客們最喜歡的景點，更是無數韓國年輕人閒暇之餘愛去的地方，不僅吃喝玩樂一應俱全，還是引領韓國潮流的地方，就連交通也十分方便，被韓國人稱為「青春街道」。韓國知名保險公司「韓華保險」與韓國知名超市品牌「Homeplus」分別包下弘大地鐵站8號出口外的2棟大樓外電子看板，並找來金秀賢與金智媛作為品牌代言人，以甜蜜的互動重現雙金2人在《淚之女王》中的「幸福CP感」。

▲金秀賢與金智媛的夢幻聯動廣告，從弘大地鐵站8號出口走出來就能映入眼簾。（圖／翻攝自Naver MAP）
▲金秀賢與金智媛的夢幻聯動廣告，從弘大地鐵站8號出口走出來就能映入眼簾。（圖／翻攝自Naver MAP）
這2則廣告有趣之處在於，單獨看的話看起來就像獨立的廣告品牌，但合在一起看，會發現廣告中2位男女主角就像是在對話一樣，因此廣告在社群媒體及網路上迅速傳播，引發了「真是瘋狂的想法！」、「難以想像的合作。」、「廣告公司的感覺很瘋狂！、「贊助商看了都會笑！」、「雖然像是品牌訊息，但看起來卻是愛的對話。」等反應，無疑靠著《淚之女王》的「雙金CP」甜蜜感，成功吸引粉絲目光。

▲《淚之女王》昨（28）日迎來完美完結篇，翻出女主角金智媛過往《致美麗的你》中身穿粉色比基尼的片段，只見金智媛的火辣身材根本藏不住，讓不少粉絲直呼：「根本深藏不露！」（圖／翻攝自tvN Drama臉書）
▲《淚之女王》雙金CP太好嗑，就連廣告商都看中2人所能帶來的商機，重金在熱鬧商圈為2人量身定作廣告。（圖／翻攝自tvN Drama臉書）
負責此次廣告的廣告公司「HS Ad」表示他們希望在傳達符合每個品牌身分的訊息時，還希望能賦予戲劇人物相互交談的樂趣。例如：「『我將成為你的力量！（韓華保險）』和『我會照顧你！（Homeplus）』」。

▲《淚之女王》金智媛在劇中必須手術才能延長性命，後遺症是會失憶。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》金智媛（左）即便失憶了，還是重新愛上金秀賢（右），讓不少粉絲感到十分甜蜜。（圖／Netflix提供）
廣告從4月26日起就開始播放，並且將一直播到5月2日結束，接下來就讓我們一起來看看「HS Ad」如何呈現金秀賢與金智媛的甜蜜互動吧！

▲金智媛（左）與金秀賢（右）廣告對話。（圖／翻攝自X）
▲金智媛（左）喊話「安妞～在嗎～」，金秀賢（右）則回應「嗯嗯 我在喔」。（圖／翻攝自X）
▲金智媛（左）與金秀賢（右）廣告對話。（圖／翻攝自X）
▲金智媛（左）甜蜜喊話「我們要不就先發展看看吧」，金秀賢（右）則寵溺回應「我會讓你一輩子都活得開開心心的」。（圖／翻攝自X）
▲金智媛（左）與金秀賢（右）廣告對話。（圖／翻攝自X）
▲金智媛（左）喊話「讓我成為你接受挑戰的力量吧」，金秀賢（右）則回應「我會更加珍惜你的」。（圖／翻攝自X）
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