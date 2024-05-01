貴婦奈奈男友爸涉捲10億逃亡！致電願回台 我國派員飛加拿大抓人
知名部落客、作家貴婦奈奈（本名蘇陳端）5年多前被控訴，與男友父子黃博健、名醫黃立雄成立的「杏立博全醫美診所」惡性倒閉，3人捲款近10億元逃往加拿大，日前貴婦奈奈本人行蹤曝光，身揹詐欺通緝犯身分的她，喊冤沒有違法吸金，強調自己的清白。今（1）日有消息指出，貴婦奈奈男友的雙親願意返台接受調查，有助於檢警釐清相關案情。
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，貴婦奈奈藏身加國東部小城的行蹤見光後，黃博健的父母日前主動與調查局台北市調處外事站聯繫，表明願意回台接受調查的意願，屆時會說明一家人被黑道恐嚇、滯留加拿大未歸的原因和細節，不過兩人的護照已經被註銷，目前移民署等單位正派員處理當事人返國程序，調查局近日就會飛往加拿大將黃博健爸媽帶回台灣接受調查。
貴婦奈奈與黃博健、黃立雄3人創立杏立博全醫美診所，2018年11月驚傳惡性倒閉，被害人對3人提告詐欺，但貴婦奈奈和黃博健父子涉嫌捲走10億元潛逃出境，隔年1月8日由台北地檢署發布通緝，時效25年，至2044年止，調查局並祭出檢舉獎金，只要能緝獲1人歸案，獎金25萬元。
至於外逃通緝犯被媒體發現行蹤，而不是調查局，法務部長蔡清祥當時表示，如果通緝犯在外國被發現，法務部會透過司法互助管道，委請國外的司法單位協助，將通緝犯緝拿到案並遣送回國，以接受我國法律的制裁。
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