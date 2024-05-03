他看病中突然「口齒不清」！醫護人員超機警 馬上急診揪出腦中風
一名年約50歲男性日前莫名持續頭暈、嘔吐，甚至會暈到跌跤，後來去醫院檢查，沒發現異常，未料幾天後時突然左上肢無力偏癱，說話也口齒不清，所幸當時人正在雙和醫院看病，醫護人員察覺不對，立刻送他去急診，經電腦斷層掃描，證實是腦中風，隨即轉到加護病房，經治療數日後順利出院。
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雙和醫院神經外科主治醫師陳顯中說，這名患者為出血性腦中風，出血位置在腦部基底核區域，血塊雖不大，不需緊急開刀，但會對腦組織造成壓迫，因此決定先用降腦壓、降血壓藥物控制，後來進行ROSA機器人立體定位血塊抽吸手術，把血塊順利抽出。
陳顯中表示，術後僅2天，男子的上肢功能便逐漸恢復，說話口齒也轉為清晰，出院後展開復健療程，也可自行回診，恢復情形良好。
針對腦中風，陳顯中說，在腦中風大致可分為出血性、缺血性2種，前者約占3成，治療會依病人出血大小、損傷區域而有相對應策略，不過目標主要為血壓及腦壓控制，並避免再出血，後續3至6個月的黃金治療期也得持續復健。
對於該男狀況，陳顯中則說，此患者為高血壓性腦出血，與本身體質或血壓控制不佳有關，推測之前的頭暈、嘔吐也是血壓控制不佳引起，手術能順利完成並在短時間內復原良好，真的相當幸運，也建議病人務必遵守醫囑、控制血壓，以防二次中風。
陳顯中強調，根據統計，腦中風是國人失能主因，平均每年奪走萬人性命，呼籲民眾除透過「微笑、舉手、說你好，有問題快打119」的口訣提升警覺性，更應重視健康，從預防腦中風做起。