睽違50年！113年全國身心障礙國民運動會聖火引燃　5月25日啟動！

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回顧民國63年我國首次身心障礙國民「仁愛運動會」由前臺灣省政府教育廳主辦，歷經各承辦縣市的努力，50年後南投縣再度承擔起這項使命，延續著初創之心，追尋根源，讓運動精神源遠流長。
本次聖火引燃輔以科技創新，在前臺灣省政府辦公大樓前方以無人機帶著仁愛運動會的「火苗」，穿越時空在歷史傳承意義中點燃勝利之火，由特奧輪鞋競速黃偉峻選手及地板滾球蔡承恩選手擔任第一棒，傳遞予國立南投特殊教育學校聖火隊，透過舞龍引導與太鼓舞韻表演點燃母火。
本賽會是全國身心障礙運動最高等級賽事，以帕拉林匹克運動會(帕運)、亞洲帕拉運動會(亞帕運)、達福林匹克運動會(聽奧)及特殊奧林匹克運動會（特奧）等競賽種類為核心，並有帕運、亞帕運、聽奧與特奧國家代表隊選手出賽，肩負我國競技表現接軌國際的重要任務。
本屆全障運競賽性活動及聯誼性活動競賽種類計16種，包括田徑、游泳、羽球、桌球、網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速及特奧籃球等，參加對象涵蓋肢體障礙、智能障礙、聽覺障礙、視覺障礙等障礙類別選手，開幕典禮將於113年5月25日(星期六)在南投縣農工商會展中心廣場隆重登場。