校長涉偷拍未成年女子遭羈押　陳其邁撂重話解聘永不錄用

春福機構堅持「共好哲學」　春福安安再登場

▲春福機構堅持「共好哲學」，深耕台南11建案。旗下新春建設「春福安安」具備「學區、綠憩、機能、通勤」4大優勢。（圖／春福機構提供）
▲春福機構堅持「共好哲學」，深耕台南11建案。旗下新春建設「春福安安」具備「學區、綠憩、機能、通勤」4大優勢。（圖／春福機構提供）

記者陳美嘉／台南報導

春福機構堅持「共好哲學」，期許能夠從個人出發進而影響團隊再邁向社會共好。「客戶的口碑就是最好的行銷！」春福機構深耕台南已經陸續推出11個建築個案，累計銷售戶數達2103戶，透過口碑行銷穩健經營。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以春福機構旗下新春建設在台南市安南區長安里推出的「春福安安」建案為例，基地位置在長和路四段與鎮安路口屬於區域核心地段。新春建設指出，基地具備「學區、綠憩、機能、通勤」4大優勢。

該案鄰近「北安商圈」、「安中商圈」；車程約2分鐘即可抵達學區長安國小，距和順國中約7分鐘車程；步行約2分鐘可至長安公園、鎮安公園；車程約2分鐘可達美廉社台南長溪店，距全聯福利中心台南安和店、中州寮市場約5分鐘車程，車程約7分鐘可達北安利多黃昏市場；此外，附近有國道1號及國道8號可利用，還有台江大道可以輕鬆往來各縣市。看好基地優質的生活居住條件，新春建設於是為「春福機構」的忠實客戶，再興建一棟「長期持有、穩健增值」的好宅。

春福機構不斷努力推出新作品，在建築品質、格局規劃、使用機能、建材配置、公設規劃等方面都十分講究。新春建設對於「春福安安」的建築規劃，遵循著集團「3心建築」升級版標準規範設計，包括「安心建築」專有區域地壁磚5年及防水保固10年、工程履歷、安心驗屋標章；「用心規劃」貼心收納、無毒建材、飯店美學；「貼心服務」售服APP、貼心客變服務、客變及驗屋說明會。在建材規劃上，選用「好宅」建築的標準配備，包括廚具選用大雅、林內三機，衛浴選用TOTO、Grohe、瑞士Laufen、Panasonic四合一暖風機等。

格局規劃上也很用心，「春福安安」2房規劃坪數是24-28坪、3房36坪，打造「人性居住空間尺寸」。公共設施規劃接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、曬被區等。

看好高雄發展　興城國際大舉接案　用專業創造業績

當收藏家遇見藝術家　高美館展「青春印記」

高市中小學科展得獎作品出爐　AI科技運用、淨零碳排議題受矚目

全中運高市成績亮眼　舉重奪11金傲視全國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞