春福機構堅持「共好哲學」　春福安安再登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
該案鄰近「北安商圈」、「安中商圈」；車程約2分鐘即可抵達學區長安國小，距和順國中約7分鐘車程；步行約2分鐘可至長安公園、鎮安公園；車程約2分鐘可達美廉社台南長溪店，距全聯福利中心台南安和店、中州寮市場約5分鐘車程，車程約7分鐘可達北安利多黃昏市場；此外，附近有國道1號及國道8號可利用，還有台江大道可以輕鬆往來各縣市。看好基地優質的生活居住條件，新春建設於是為「春福機構」的忠實客戶，再興建一棟「長期持有、穩健增值」的好宅。
春福機構不斷努力推出新作品，在建築品質、格局規劃、使用機能、建材配置、公設規劃等方面都十分講究。新春建設對於「春福安安」的建築規劃，遵循著集團「3心建築」升級版標準規範設計，包括「安心建築」專有區域地壁磚5年及防水保固10年、工程履歷、安心驗屋標章；「用心規劃」貼心收納、無毒建材、飯店美學；「貼心服務」售服APP、貼心客變服務、客變及驗屋說明會。在建材規劃上，選用「好宅」建築的標準配備，包括廚具選用大雅、林內三機，衛浴選用TOTO、Grohe、瑞士Laufen、Panasonic四合一暖風機等。
格局規劃上也很用心，「春福安安」2房規劃坪數是24-28坪、3房36坪，打造「人性居住空間尺寸」。公共設施規劃接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、曬被區等。