《獵人》最新進度曝光！冨樫義博時隔7個月再次發聲：405話繪製中

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漫畫家冨樫義博今（1）日在社群平台X上發文表示「No405（第405集），我們正在繪製」，隨後打上「ムーン・ヒーリング・エスカレーション！（我要代替月亮懲罰你！）」，是由其妻武內直子所創作的《美少女戰士》中的經典招式。
冨樫義博從2022年5月無預警創辦個人推特帳號，起初會每天發文報告原稿進度，到後來因為腰痛、身體等問題，也變成像獵人連載模式，一年可能只發文一、兩次。
回顧冨樫上次發文，則是2023年10月2日，當時他宣布「重新開始（Start over）」，並曬出空白原稿圖紙，暗示正在繪製獵人；更前一次則是2023年3月份宣布完成 401 話。
而從今（1）日冨樫義博發文推測，目前至少到404話的原稿已經完成，因此貼文一發出後，就掀起全球獵人粉絲關注。
獵人淪有生之年系列！冨樫親曝結局走向
由58歲漫畫家冨樫義博創作的《獵人 HUNTER×HUNTER》，自1998年開始連載後，已經在全球吸引無數粉絲，近年來受到作者冨樫的健康因素影響，連載進度緩慢，被許多粉絲視為「有生之年」系列。
不過去年11月14日，綜藝節目《イワクラと吉住の番組》播出的內容中，前「櫻坂46」成員關有美子寫信給冨樫義博，詢問各種有關獵人劇情的問題，讓身為「櫻坂46」大粉絲的冨樫迅速以親筆信回應，甚至連結局大綱都寫上。
冨樫透露，當《獵人》剛開始連載，其實只想好前 3 話內容，而最多觀眾喜愛的獵人試驗劇情，則是邊想邊畫，很享受不知道下一步會出現什麼的趣味性，以及自己原本想畫「小傑無法考上獵人執照」，但與責任編輯討論後，才修改成實際連載內容。
至於全球粉絲最在意的《獵人》結局部分，冨樫坦言，早就已經準備好A、B、C 3 種結局，而備案D結局則冨樫自己無法完成連載就不幸身亡時才會使用。
親筆信中，冨樫大方地說出D結局的故事大綱，表示這結局會是由小傑的孫女「金」(ギン)與父母進行談話，孫女金開頭大聲嚷嚷「媽媽，我按照約定釣到沼澤之王了，這樣就別再叫我去當獵人了」，媽媽見狀苦笑回答「我還想著把沼澤之王釣上來這件事可以讓她對狩獵覺醒，你說呢」，一旁爸爸則開明表示「一生不出島，繼承店鋪，就是現在的金的願望，我們就尊重她吧」，而小傑的妻子則是鯨魚島上的橘髮辮子女孩，名字叫能子，在漫畫第一話就已經出現。