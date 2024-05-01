貴婦奈奈離台房產被法拍！買家等3年轉賣賺323萬 傳男友爸將返台
網紅貴婦奈奈5年前因男友黃博健所開的診所涉及吸金案，導致她被傳捲款10億後人間蒸發，今年3月被週刊直擊她在加拿大現蹤，貴婦奈奈也表示，這段時間生活的辛苦，以每月1400元加幣（約新台幣3萬元）低價，和丈夫、丈夫雙親及妹妹分租在20坪的地下室。調查局今天證實，黃立雄夫妻未獲繼續居留，有表達返台意願，時間未定。貴婦奈奈當時離開台灣時和家人名下共有5間房產被法拍，其中一位買家等了3年後賣出，一來一往賺進超過300萬。
記者孫唯容／綜合報導
貴婦奈奈（本名：蘇陳端）和黃博健合開「杏立博全」醫美診所，民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭北檢通緝，調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。
今年3月週刊爆料，在加拿大多倫多發現貴婦奈奈，她少了過去知名部落客的光鮮亮麗，全身包緊緊，向記者承認近年靠打零工維生，全家住在地下室，她也澄清和男友沒有帶鉅額錢財逃出台灣。
黃立雄夫妻疑似於加拿大遭到黑道追債、恐嚇，日前主動聯繫法務部調查局，願意返台說明案情。調查局今天也證實，黃立雄夫妻上月聯繫調查人員，表達返台意願。
據了解，貴婦奈奈一家人過去在台灣共有5間房產於2018到2020年間陸續法拍，分別是2戶台北市內湖區「琉森花園-琉森館」、2戶「青川富御」，以及大安區的1戶「浩然大廈」1樓店面，總共拍定金額達2.55億元。其中一戶位於內湖，屋齡約15年，2020年7月由吳姓自然人以3271萬標得，2023年9月吳姓自然人脫手該房產，最後轉賣價為3594萬，獲利323萬，漲幅超過10%。