MLB／大谷翔平慘吞3K Walker掃再見2分砲、響尾蛇4:3逆轉勝道奇
MLB洛杉磯道奇今（1）日在客場對陣亞利桑那響尾蛇，本場比賽因賽前有大量蜜蜂聚集在本壘板後方，捕蜂人員還尚未到場解決問題導致比賽延後開打。此戰道奇與響尾蛇前8局打完戰成2:2平手，雖道奇仍在延長賽10局上，靠著當家捕手Will Smith擊出高飛犧牲打攻下超前分，但響尾蛇在10局下利用Christian Walker掃出本場第2轟「再見2分砲」逆轉，終場響尾蛇就以4:3逆轉擊敗道奇，其中本場大谷翔平全場5次打擊僅敲出1安，賽後打擊率為0.336。
記者張志宇／綜合報導
道奇日籍二刀流大谷翔平，今（1）日擔任第2棒指定打擊，全場5次上場打擊，僅在首打席敲出中外野安打，擊球初速度為123.8公里，其他4次站上打擊皆沒有上壘，更吞下3次三振，賽後打擊率降至0.336。
本場比賽響尾蛇在4局率先開啟攻勢，靠著Christian Walker掃出左外野陽春砲先馳得點，隨後道奇在5局上與6局上展開反攻，分別靠著響尾蛇投手群在三壘有人時暴投與投手犯規攻下2分。
進到8局下響尾蛇仍以1:2落後，但靠著捕手Gabriel Moreno在得點圈敲出安打追平比分，雙方帶著2:2平手進入延長賽，來到延長賽道奇率先在10局上開啟攻勢，利用捕手Will Smith擊出高飛犧牲打攻下超前分。
但響尾蛇在10局下開啟反攻，靠著Christian Walker掃出左外野再見2分砲逆轉戰局，終場響尾蛇就以4:3擊敗道奇，雙方在3連戰系列戰中，分別拿下1勝、1敗。