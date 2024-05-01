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歐冠／Vinicius Jr.梅開二度！關鍵12碼罰球　助皇馬2：2逼和拜仁

▲Vinicius Jr.梅開二度！關鍵12碼罰球助皇馬2：2逼和拜仁。（圖／美聯社／達志影像）
▲Vinicius Jr.梅開二度！關鍵12碼罰球助皇馬2：2逼和拜仁。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

歐冠4強戰在今（1）日凌晨開踢，由皇家馬德里對上拜仁慕尼黑，堪稱兩方豪門對決。皇馬前鋒Vinicius Jr.一人扛起進攻重擔，單場梅開二度，在下半場83分鐘操刀12碼罰球，成功破門並幫助皇馬2：2逼和拜仁，將在下周四凌晨3點進行第二回合戰。

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比賽開局，拜仁慕尼黑發起強勁攻勢，但都被皇馬守下，反倒是Vinicius Jr.在比賽第24分鐘找到快攻機會，趁拜仁後衛群回防不及，展現驚人腳程，單獨面對守門員「德國門神」Manuel Neuer，快速出腳將球踢向右側門柱邊緣，成功破門，皇馬1：0領先拜仁。

不過比賽進入下半場後，拜仁前場Leroy Sane抓緊機會切入禁區右側，起腳射門後將比數追平。隨後，Harry Kane在禁區內遭到犯規，獲得罰球機會，並踢進超前比分的12碼罰球，此時拜仁全場球迷也已沸騰。

▲拜仁慕尼黑前鋒Harry Kane在禁區內遭到犯規，獲得罰球機會，並踢進超前比分的12碼罰球。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜仁慕尼黑前鋒Harry Kane在禁區內遭到犯規，獲得罰球機會，並踢進超前比分的12碼罰球。（圖／美聯社／達志影像）
然而，沒想到比賽進行到82分鐘，輪到拜仁在禁區內發生犯規，皇馬派出Vinicius Jr.操刀12碼罰球，結果穩穩命中，將比數追平，並且本場也上演梅開二度。最終比賽時間到點，兩方就以2：2握手言和。

值得一提的是，本場是皇馬、拜仁第8次在歐冠4強賽碰面，而第二回合戰將會在下周四，也就是5月9日進行。而4強的另一對戰組合，則是德甲的多特蒙德，還有法甲的巴黎聖日耳曼。

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