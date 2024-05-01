51勞動節「沒全國放假」！2024行事曆連假剩1節日　請假攻略出爐

LOL／2024「MSI季中邀請賽」賽程懶人包！PSG首戰強碰北美亞軍FLY

▲2024「MSI 季中邀請賽」正式開打，台灣隊伍 PSG 首戰強碰北美第二種子FLY。（圖／LOL Esports Flickr）
▲2024「MSI 季中邀請賽」正式開打，台灣隊伍 PSG 首戰強碰北美第二種子FLY。（圖／LOL Esports Flickr）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》2024年首場國際賽「MSI 季中邀請賽」5/1正式開打，本屆 MSI 在成都舉辦，隨著新制上路，部分賽區獲得更多參賽權外，MSI 冠軍也將直接獲得「2024 LOL 世界大賽」資格，而本屆 MSI 台灣代表隊伍是傳統強權「PSG Talon」，入圍賽與韓國 T1、北美 FLY、拉丁美洲 EST 同組，《NOWnews》也透過懶人包，帶粉絲了解「MSI 2024 季中邀請賽」各項資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲2024「MSI 季中邀請賽」將從入圍賽開始打起，AB組8支隊伍有2支能進入正賽。
▲2024「MSI 季中邀請賽」將從入圍賽開始打起，AB組8支隊伍有2支能進入正賽。
🟡 MSI 2024 賽程

📍5/2
16:00　FNC vs GAM
19:00   TES vs LOUD

📍5/1
16:00　PSG vs FLY
19:00   T1 vs EST

🟡 MSI 2024 比賽時間

《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽比賽時間為5月1日至5月19日。

📍抽籤分組：4月20日，LPL  春季冠軍賽結束後
📍入圍賽： 5月1日至5月5日
📍第一週淘汰賽：5月7日至5月12日
📍第二週淘汰賽：5月14日至5月18日
📍總決賽：5月19日

▲PCS賽區的老牌戰隊「PSG Talon」成為春季冠軍，代表出賽MSI。（圖／取自YT@LoL Pacific Championship Series）
▲PCS賽區的老牌戰隊「PSG Talon」成為春季冠軍，代表出賽MSI。（圖／取自YT@LoL Pacific Championship Series）
🟡 MSI 2024 賽制

《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽，入圍賽階由 LCK、LPL、LEC、LCS 第二種子及 LLA、CBLOL、PCS、VCS 第一種子交戰，入圍賽採「BO3雙敗淘汰制」，共分兩組，每組勝者和亞軍共4隊晉級下一階段。

4支戰隊晉級後，將和 LCK、LPL、LEC、LCS 第一種子戰隊抽籤，分別進行四場比賽，此階段為「BO5 雙敗淘汰制」，最終5月19日決賽中確定 MSI 2024 冠軍，並直接獲得世界賽參賽權。

此外，MSI 2024 冠軍隊所處賽區將「額外獲得一個世界賽名額」，但為避免提前獲得世界賽資格的戰隊鬆懈，這些戰隊仍需在自家賽區取得夏季季後賽資格。

▲2024「MSI 季中邀請賽」，共有來自全球12支隊伍參戰。（圖／LOL Esports臉書）
▲2024「MSI 季中邀請賽」，共有來自全球12支隊伍參戰。（圖／LOL Esports臉書）
🟡 MSI 2024 參賽隊伍

《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽將有12支戰隊齊聚成都， LPL、LEC、LCK、LCS 等四大主要賽區有2隊，LLA、CBLOL、PCS、VCS 則各有一隊名額。

📍PCS（太平洋賽區）：PSG Talon（PSG）
📍LCK （韓國賽區）：Gen.G（GEN）、T1 Esports（T1）
📍LPL （中國賽區）：Bilibili Gaming（BLG）、Top Esports（TES）
📍LEC（歐洲賽區）：G2 Esports（G2）、Fnatic（FNC）
📍LCS（北美賽區）：Team Liquid（TL）、Flyquest（FLY）
📍VCS（越南賽區）：GAM Esports（GAM）
📍LLA（拉丁美洲賽區）：Estral Esports（EST）
📍CBLOL（巴西賽區）：LOUD

LOL／2024「MSI季中邀請賽」分組結果揭曉！入圍賽PSG有望對決T1

LOL／Beyond Gaming戰隊宣布解散！4年燒近5千萬　賽訓成本太龐大

LOL／LCK春季冠軍賽世紀對決！GEN「3:2」氣走T1　打滿5場奪4連霸

LOL／PSG奪「第5座PCS春季冠軍」！3:0完勝SHG　5月MSI門票到手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞