18歲⭣「近9成近視」！8歲童點散瞳劑飆100度　靠角膜塑型片煞車

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謝宜靜指出，當時與醫師討論後，苦惱的父母決定為小孩選擇角膜塑型片治療，這次又是一年過後檢查發現近視度數總算沒有再增加，也沒有出現角膜併發症。
不過謝宜靜提醒，各式各樣的近視控制至少維持到15歲，希望所有接受近視治療的學齡兒童都能堅持下去，由兒童眼科專科醫師持續治療，才能確保角膜安全。
至於年滿18歲的成人要矯正近視，謝宜靜說，都可考慮近視雷射手術，例如一名年近30歲的粉領族，近視達700度，熱愛潛水活動，但戴隱形眼鏡下水，感染風險較高，為此於日前接受SMILE Pro（全新全飛秒近視雷射），術後隔天雙眼裸視即可達1.0，無礙正常上班，到術後第7天雙眼裸視更到1.2，完全擺脫近視束縛。
謝宜靜也說，SMILE Pro雷射時間快，單眼平均僅需8~10秒，病人需要維持注視的時間縮短，術中發生眼球偏位的風險也會降低，對於容易敏感、怕眼球亂動的人而言是一大福音。
此外，謝宜靜強調，角膜塑型片與近視雷射均需接觸角膜，若無定期追蹤，可能產生角膜炎、甚至角膜潰瘍等嚴重併發症，例如門診便曾收治配戴塑型片的病人，因角膜潰瘍，就醫時眼睛又紅又痛，視力只剩0.08，根本無法上學，經細菌培養，證實為綠膿桿菌感染，雖經治療後，視力恢復到1.0，但角膜已結疤，無法再配戴塑形片。
謝宜靜提醒，民眾應減少3C產品使用，並增加戶外陽光接觸時間，也要多注意用眼習慣，而根據國際近視研究學會 2021歸納出的視力控制方式，包括長效散瞳劑、角膜塑型片（夜戴型硬式隱形眼鏡），及新興的軟式多焦點隱形眼鏡、光學離焦蜂巢式鏡片等，患者應與醫師仔細討論，才能找到最適合、最有效的治療。