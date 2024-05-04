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18歲⭣「近9成近視」！8歲童點散瞳劑飆100度　靠角膜塑型片煞車

▲3C普及導致近視族群增多，台灣18歲以下近視盛行率高達87.2％，是世界前三高。（圖／NOWnews資料照）
▲3C普及導致近視族群增多，台灣18歲以下近視盛行率高達87.2％，是世界前三高。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

據統計，台灣18~24歲每百人中有73人近視，18歲以下近視盛行率高達87.2％，為世界前三高。醫師表示，疫情間大家都缺乏戶外活動，使得老少近視度數都有快速加深的趨勢，而目前雖有近視雷射、角膜塑型片矯正等治療，但成人與兒童治療方針不同，選擇時必須由醫師詳細評估，以保角膜安全。

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針對兒童近視病例，中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師謝宜靜說，一名年僅8歲但近視已達150度的孩子，最初就診時遵照醫囑，每晚都點低濃度的長效散瞳劑以控制近視度數，同時矯正趴著寫字、長時間滑手機等壞習慣，並不時去室外跑跑跳跳、曬曬太陽，希望能舒緩用眼過度的問題，但沒想到一年後檢查，近視度數竟然又增加100度。

謝宜靜指出，當時與醫師討論後，苦惱的父母決定為小孩選擇角膜塑型片治療，這次又是一年過後檢查發現近視度數總算沒有再增加，也沒有出現角膜併發症。

不過謝宜靜提醒，各式各樣的近視控制至少維持到15歲，希望所有接受近視治療的學齡兒童都能堅持下去，由兒童眼科專科醫師持續治療，才能確保角膜安全。

▲中國拋「網遊新規」震撼彈後，25日又批准了逾百款國產遊戲版號。（圖／美聯社／達志影像）
▲現代小孩接觸手機時間早、使用時間長，導致近視狀況增加。（示意圖／美聯社／達志影像）
至於年滿18歲的成人要矯正近視，謝宜靜說，都可考慮近視雷射手術，例如一名年近30歲的粉領族，近視達700度，熱愛潛水活動，但戴隱形眼鏡下水，感染風險較高，為此於日前接受SMILE Pro（全新全飛秒近視雷射），術後隔天雙眼裸視即可達1.0，無礙正常上班，到術後第7天雙眼裸視更到1.2，完全擺脫近視束縛。

謝宜靜也說，SMILE Pro雷射時間快，單眼平均僅需8~10秒，病人需要維持注視的時間縮短，術中發生眼球偏位的風險也會降低，對於容易敏感、怕眼球亂動的人而言是一大福音。

此外，謝宜靜強調，角膜塑型片與近視雷射均需接觸角膜，若無定期追蹤，可能產生角膜炎、甚至角膜潰瘍等嚴重併發症，例如門診便曾收治配戴塑型片的病人，因角膜潰瘍，就醫時眼睛又紅又痛，視力只剩0.08，根本無法上學，經細菌培養，證實為綠膿桿菌感染，雖經治療後，視力恢復到1.0，但角膜已結疤，無法再配戴塑形片。

謝宜靜提醒，民眾應減少3C產品使用，並增加戶外陽光接觸時間，也要多注意用眼習慣，而根據國際近視研究學會 2021歸納出的視力控制方式，包括長效散瞳劑、角膜塑型片（夜戴型硬式隱形眼鏡），及新興的軟式多焦點隱形眼鏡、光學離焦蜂巢式鏡片等，患者應與醫師仔細討論，才能找到最適合、最有效的治療。


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