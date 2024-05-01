好想轉學！民代曝同是學校營養午餐 有的全國冠軍有的被譏「噴」
台中市清海國中日前拿到第7屆台灣學校午餐大賽冠軍，正當地方慶祝全台最強營養午餐在台中時，市議員江和樹秀出某國中既粗糙且油膩的營養午餐菜色，透露很多孩子寧可吃泡麵，也不想吃學校的「噴」；教育局則表示將了解是突發事件或常態。
記者顏幸如／台中報導
清水區的清海國中以融入在地小吃「米糕」，加上在地農特產白米、韭菜入菜，獲得2024年第7屆台灣學校午餐大賽冠軍、食育教學卓越獎及創新交流獎，讓很多學子羨慕喊「好想轉學喔」！市議員江和樹說，近來各校因應物價波動，營養午餐將調漲1成左右，但他接到家長陳情，指學校的營養午餐不僅菜色粗糙且油膩，就連最基本的白飯都有異味。這樣的餐點讓人完全沒有食慾，孩子抱怨寧可吃泡麵，也不想吃學校的「噴」（廚餘的台語）。
家長不禁感嘆，有的學校獲全台灣營養午餐冠軍，有些學校提供低品質的餐點，一個台中卻是兩個世界。江和樹問，好吃的學校永遠好吃、難吃的永遠難下嚥，難道不能經驗交流嗎？營養午餐應該是學生們每天的重要營養來源，不能因成本而犧牲品質，呼籲教育局加強監管，改善營養午餐的品質。
教育局長蔣偉民表示，根據問卷調查，8成以上的學生對營養午餐表示滿意，可能是單獨一天的菜色不佳，對於營養午餐各校品質不一的抱怨，教育局會深入了解。