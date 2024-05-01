向太摔斷腿倚靠助行器行動！李連杰登門拜訪突爆「我有她祕密」
香港影視大亨向華強的老婆「向太」陳嵐日前在浴室摔斷大腿，歷經5.5小時的手術才脫離危險，如今在家休養。近年深居簡出的「功夫皇帝」李連杰得知此事，特地帶著女兒Jane前往探視好友，更罕見地出現在向太的影片中，還脫口說出：「有她（向太）祕密在手裡」，讓向太聽完之後大笑出聲。
記者張一笙／綜合報導
向太近年投入直播市場，成績十分亮眼，近期因為在家中洗澡時跌倒，摔斷大腿痛到站不起來，在浴室喊了30分鐘才有人理會。李連杰得知此事後，帶著女兒Jane前往香港探視昔日老友。向太則是拉著李連杰一同拍片，並透露自己摔倒後「身邊只有幾個人知道」。李連杰則是從鏡頭前走過去表示：「我肯定知道」、「家裡的事情就得多關注」、「反正我有祕密在手上」，逗得向太笑得合不攏嘴，可見2人好交情。
李連杰在影片中說話相當幽默風趣，身穿黑色上衣及長褲，頭戴黑色鴨舌帽及墨鏡，氣色看起來十分良好，看到向太需要移動時，還會親自攙扶她移動，並且時不時流露關心眼神。向太也在影片中表示，看到李連杰帶著女兒大老遠前來探望，讓她感到心裡暖暖的。
送走李連杰後，向太也在微博上感性發文：「我們是親人，（李連杰）不只探望我，還故意的要出鏡啊！讓我笑開了花，因為是沒有的安排，給他多少錢都不肯出鏡，更不要說剪綵。我親愛的乾女兒（Jane）剛哈佛大學畢業，我親愛的弟弟李連杰功夫皇帝，感恩。」看得出向太十分珍惜2人之間友誼。
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