道路解嚴！百人包圍發起「交通起義」爭取路權　交通部3點回應

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行人在路口的安全仍不受保障，大型車三天兩頭就發生嚴重事故，自小客車用路人除了承擔生命的風險，也要忍受極為壅塞的道路環境。因此，這次交通起義提出幾點訴求，包括一、全面廢止道安99條禁行機車條款；二、立即歸還大型重機行駛高速公路權利；三、駕訓制度改革，全面汰除不適任駕駛。
台灣機車路權促進會理事羅宜今日對外表示，在新一屆政府即將上台之際，選擇回到交通部進行陳抗，期待新舊任的交通部長都能夠聆聽大家的訴求，強調用路人不分車種，都要一條安全回家的路，若交通部仍無具體回應，520新政府上任前後，還會再發起其他陳抗行動。
隨後交通部也做出3點回應如下：
一、廢止道路交通安全規則第99條禁行機車之訴求，交通部前經函詢各直轄市政府交通局，考量路口道路幾何及車流特性之差異性，仍應給予地方政府道路主管機關因地制宜評估規劃機車行駛車道及兩段式左轉管制措施，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式左轉規定，以期在維護道路整體安全的同時、亦能符合道路使用需求。另依道路交通安全規則第99條第1項規定機車行駛之車道，首應依標誌或標線之規定行駛，在無標誌或標線者，方依通則性規定行駛，而有關機車是否兩段式左轉，係為機車行駛車道之安全配套。目前地方政府已有多個案例以標誌標線管理機車行駛內側車道及直接左轉。交通部亦於112年5月4日檢送「改善機車交通環境之原則及作法」予各縣市政府，供各地方道路交通主管機關因地制宜檢討車道使用之規劃，如在公車及其他大型車尖峰小時流量大(例如大於每小時170輛)，或考慮機車流量、外側車道寬度、路邊停車干擾等因素，可因地制宜檢討第3車道開放機車行駛；如開放，則需同時考量機車在路口之左轉方式，以及上、下游路口車道管制的一致性。
二、另有關重機上國道之訴求，交通部高速公路局曾於106年及109年委託中華民國運輸學會辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，檢核路線包括國道3甲高速公路、省道台64、台74及台88等快速公路；經檢核安全、秩序及行為3類指標，大型重型機車於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」之意識仍有不足。另為了解社會大眾多數意見及態度，高速公路局於102年至112年辦理10次民意調查，不贊成開放比例約為6成。今(113)年高公局除辦理民意調查外，將再啟動辦理大型重機行為檢核作業，持續關注本議題整體環境變化及民意情形。鑒於現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，爰有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為之觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策之認同，營造適宜推動開放條件。如經民意調查結果獲多數民意支持，同時獲地方政府正面支持，且社會氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，交通部再行研議開放大型重機行駛高速公路。
三、至於有關駕訓制度改革全面汰除不適任駕駛之訴求，交通部表示，依其情節輕重，係有包括處以金額不等之罰鍰、警告性之違規記點、矯正教育之道路交通安全講習、限制一段時間駕駛資格之吊扣駕駛執照、剝奪駕駛資格之吊銷駕駛執照等各類不同程度之處罰機制。為持續精進駕駛人管理制度，交通部刻正研議針對違規紀錄嚴重者，按程度分級換發短期駕照，對於受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗者、受吊銷駕照重新考領者、受吊扣駕照1年以上者、吊扣駕照未達1年者，將規劃需依規定接受道安講習及結清罰鍰後，核發或換發1、2、3、6年駕照，並皆需有6年換照觀察期等之管理機制，後續將依程序辦理法規修正作業。交通部與公路局將持續滾動檢討，完善駕駛人考前(訓練)、中(考驗)、後(管理)制度。
另交通部公路局已自108年推動機車駕駛訓練計畫，經統計至112年經機車駕訓可降低違規風險(59%)及肇事風險(36%)，顯見駕駛訓練確有成效。另112年亦試辦機車道路安駕訓練，由駕訓班教練帶領剛考領駕駛執照之機車駕駛人實際於道路上訓練駕駛。該局並預計113年底將試辦「考照前」實際道路駕駛訓練，同時評估試辦結果及蒐集各界意見，持續研議將實際道路駕駛訓練納為考照前必備經歷之可行性。自113年6月5日起，機車筆試並將新增危險感知影片考題，讓機車受測者了解道路上可能遇到的風險及因應方式，降低交通事故發生。