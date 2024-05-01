氣溫上升、雨水多！今年本土登革熱疫情已163例 創8年同期新高
根據疾病管制署最新統計，今（2024）年到4月底已經有163例本土登革熱，創下8年同期新高。衛福部疾管署發言人曾淑慧今（1）日表示，今年病例數比幾年前同期較多，與前一年的登革熱疫情嚴峻有關，目前會持續評估疫情。衛福部今日也與環境部等相關部會召開蚊媒傳染病防治聯繫會，持續觀察疫情。
記者許家禎／台北報導
疾管署今日邀集中央各部會代表及各縣市政府防疫單位，召開行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議。依據疾管署統計，今年截至4月29日累計共有163例本土登革熱確診病例，為高雄市134例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例，為8年同期新高。
衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，今年疫情病例多，主要是去年疫情延續，再加上氣溫明顯上升，有降雨，都讓疫情流行風險攀升。由於進入登革熱流行季節，中央與地方都要嚴陣以待，持續加強各項防治工作，落實環境管理及病媒蚊孳生源清除，以降低感染風險。
另外，今年境外移入登革熱已經累積69例，感染地以東南亞國家為主，以印尼33例及馬來西亞16例為多，高於近3年同期。衛福部疾管署指出會持續評估，做好防治工作，希望讓疫情盡快獲得控制，並觀察今年登革熱疫情是否比去年嚴重。