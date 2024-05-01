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影／賺爛了！台灣球迷現場直擊大谷翔平、遇到百年奇觀還有再見轟

▲道奇與響尾蛇之戰，竟然因為蜜蜂延後開打，台灣球迷現場直擊。（圖片取自道奇隊X）
▲道奇與響尾蛇之戰，竟然因為蜜蜂延後開打，台灣球迷現場直擊。（圖片取自道奇隊X）

記者張志宇／綜合報導

MLB洛杉磯道奇在今（1）日在延長賽以3:4不敵亞利桑那響尾蛇，但在本場比賽開賽前卻發生意外插曲，因大量蜜蜂群聚在本壘板後方的護網上，比賽也因此延後開賽2小時，有台灣球迷為了看大谷翔平的比賽，也買票進場，意外目睹特別的場景，直呼，「千里迢迢從台灣來到球場看大谷翔平，卻遇上蜜蜂攪局是一個很奇特的經驗。」

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今（1）日因賽前蜜蜂攪局，響尾蛇球團更在現場放起「我需要一位英雄」的歌曲十分有趣，其中拯救本場比賽的除蟲員Matt Hilton，更是直接成為今晚比賽的開球嘉賓，他也成為大聯盟史上第一位身穿除蟲服裝上場開球的嘉賓。

▲大谷翔平陷入小低潮，賽前還被蜜蜂攪局。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平陷入小低潮，賽前還被蜜蜂攪局。（圖／美聯社／達志影像）
根據現場直擊蜂群的許姓球迷表示，「第一次來體驗大聯盟看球，除了看到球星大谷翔平與Mookie Betts之外，更首次體驗到因蜜蜂群聚，而導致延後開打的趣事，這也算是另一種體驗，因為這種情況在台灣根本不可能見到。」


值得一提，本場比賽現場球迷可說是值回票價，本場比賽雙方鏖戰至延長賽10局，才由響尾蛇靠著Christian Walker掃出再見2分砲拿下勝利，此外本場比賽若扣除延賽時間，只進行了2小時47分。

▲Christian Walker掃再見2分砲，響尾蛇擊敗道奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲Christian Walker掃再見2分砲，響尾蛇擊敗道奇。（圖／美聯社／達志影像）
回顧過往大聯盟遭遇的「蟲蟲危機」，可追朔到2007年美聯分區系列賽，當時由紐約洋基隊出戰克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊），當時因為比賽蟲子太多，讓後援投手Joba Chamberlain救援失敗，其中當時還在洋基對陣中的王建民也為隊友抱不平，「認為這也算是主場優勢的一種。」



▲台灣球迷為了看大谷翔平的比賽，也買票進場，意外目睹特別的蜜蜂場景。（圖／球迷提供）
▲台灣球迷為了看大谷翔平的比賽，也買票進場，意外目睹特別的蜜蜂場景。（圖／球迷提供）

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