影／賺爛了！台灣球迷現場直擊大谷翔平、遇到百年奇觀還有再見轟
MLB洛杉磯道奇在今（1）日在延長賽以3:4不敵亞利桑那響尾蛇，但在本場比賽開賽前卻發生意外插曲，因大量蜜蜂群聚在本壘板後方的護網上，比賽也因此延後開賽2小時，有台灣球迷為了看大谷翔平的比賽，也買票進場，意外目睹特別的場景，直呼，「千里迢迢從台灣來到球場看大谷翔平，卻遇上蜜蜂攪局是一個很奇特的經驗。」
記者張志宇／綜合報導
今（1）日因賽前蜜蜂攪局，響尾蛇球團更在現場放起「我需要一位英雄」的歌曲十分有趣，其中拯救本場比賽的除蟲員Matt Hilton，更是直接成為今晚比賽的開球嘉賓，他也成為大聯盟史上第一位身穿除蟲服裝上場開球的嘉賓。
根據現場直擊蜂群的許姓球迷表示，「第一次來體驗大聯盟看球，除了看到球星大谷翔平與Mookie Betts之外，更首次體驗到因蜜蜂群聚，而導致延後開打的趣事，這也算是另一種體驗，因為這種情況在台灣根本不可能見到。」
值得一提，本場比賽現場球迷可說是值回票價，本場比賽雙方鏖戰至延長賽10局，才由響尾蛇靠著Christian Walker掃出再見2分砲拿下勝利，此外本場比賽若扣除延賽時間，只進行了2小時47分。
回顧過往大聯盟遭遇的「蟲蟲危機」，可追朔到2007年美聯分區系列賽，當時由紐約洋基隊出戰克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊），當時因為比賽蟲子太多，讓後援投手Joba Chamberlain救援失敗，其中當時還在洋基對陣中的王建民也為隊友抱不平，「認為這也算是主場優勢的一種。」