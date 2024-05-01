解放媽媽雙手　承億母親節推孩子的多重宇宙住房

▲承億酒店推出「孩子的多重宇宙」親子住房專案，打造小小旅人專屬的mini club，送上每位母親專屬服務，解放媽媽的雙手。（圖／承億酒店提供）
記者
陳美嘉／高雄報導
2024-05-01 16:26:44
每年五月都是母親的專屬月份，承億酒店推出「孩子的多重宇宙」親子住房專案，打造小小旅人專屬的mini club，送上每位母親專屬服務，解放媽媽的雙手。台北與高雄漢來大飯店以「寵愛媽咪、療癒美麗」為主題，自即日起推出母親節專屬「寵愛媽咪住房專案」與系列活動。和逸飯店‧台南西門館及高雄中山館推出多項住房及餐飲優惠，其中，更獨家與日本膠原蛋白品牌聯手合作，活動期間媽媽只要入住飯店或於餐廳用餐，就送膠原蛋白粉，讓媽媽隨時隨地都能擁有好氣色。
承億酒店「孩子的多重宇宙」親子住房專案，即日起至8/31預訂專案入住，將由承億酒店宇宙領航員陪伴孩子們，穿梭於承億酒店中闖關，其中包含擔任小小麵包師、書店小店長及總圖繪本中心尋寶趣、兒童攀岩體驗，還可以將闖關精美小禮物帶回家。另有「我和我的五星媽媽」母親節住房專案，只要在5/31前入住此專案，即贈26樓日全食自助餐廳早餐二客、25樓飛裊柒茶精緻雙人下午茶一組，另可加購22樓SWISSPA五月感恩母親限定SPA課程。此外，為增加母親節節日儀式感，5月10日至5月12日於母親節當週入住承億酒店有機會獲得低碳有機種植來自高雄杉林的玫瑰花小禮。 ▲和逸飯店‧台南西門館及高雄中山館與日本膠原蛋白品牌合作，活動期間媽媽只要入住飯店或於餐廳用餐，就送膠原蛋白粉。（圖／和逸飯店提供） 漢來飯店事業群旗下台北漢來大飯店與高雄漢來大飯店以「寵愛媽咪、療癒美麗」為主題，精選世界頂級保養香氛品牌SABON、膠原蛋白領導品牌m2美度，及瑞士頂級保養抗老VALMONT SPA三大品牌，自即日起推出母親節專屬「寵愛媽咪住房專案」與系列活動。其中，住房專案搭配台北、高雄漢來豪華客房，每晚價格最低自7,506元起，即贈SABON玫瑰茶語香氛身體保養組，台北漢來大飯店專案中還將額外贈送m2美度超能膠原飲乙盒，讓媽咪可和頂級韓星一樣擁有美美水光肌。 ▲住房專案搭配台北、高雄漢來豪華客房，即贈SABON玫瑰茶語香氛身體保養組。（圖／漢來大飯店提供） 和逸飯店‧台南西門館及高雄中山館獨家與日本膠原蛋白品牌蜜露珂娜聯手合作，5月11日至5月12日媽媽只要入住飯店或於餐廳用餐，就送膠原蛋白粉。以卡通頻道主題聞名的和逸飯店‧台南西門館Cozzi KITCHÉN下午茶餐廳，推出「FUN大你的歡樂」親子套餐，享用美味餐點再享戶外百坪遊樂設施暢玩，和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳以全新的泰式料理菜單，集結多樣海陸美味推出「寵愛媽咪饗宴」，兩館皆以不同招牌料理結合餐廳獨有特色，為媽媽打造幸福的儀式感。 ▲和逸飯店‧台南西門館及高雄中山館兩館皆以不同招牌料理結合餐廳獨有特色，為媽媽打造幸福的儀式感。（圖／和逸飯店提供）