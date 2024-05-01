三立正妹主播大崩壞！嘴唇腫成《東成西就》梁朝偉 觀眾嚇死了
美女主播王偊菁（FiFi）畢業於政治大學傳播研究所，目前除了在三立播報綜合新聞，也是節目《前進新台灣》的主持人，媒體資歷超過20年。王偊菁今（1）日勞動節在粉專分享一張自拍照，她的嘴唇詭異腫大，自嘲宛如梁朝偉的經典香腸嘴角色，要去演港片《射鵰英雄傳之東成西就》。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，王偊菁從人中到上嘴唇異常紅腫，形狀大到嚇人，原本細長扁平的唇形完全變形，她發文表示染上急性蕁麻疹，即便已經打針，症狀還是壓不下來，今天一早再補一針，並向電視台告假一天，雖然感到相當無言，還是不忘自我調侃，「第一次看到自己長成這樣，我才是浴火鳳凰吧！我要去演東成西就（怎麼還能開玩笑）。」
同業和網友看到王偊菁變成這副模樣，紛紛留言關心：「哇！保重啊！妳需要『還我漂漂拳』嗎」、「天啊！盛世美顏被遮蔽了！這有嚴重ㄟ，祝早日康復啊」、「可能太疲累了」、「我腫過一次，但是...沒妳這麼腫」、「天哪！梁朝偉」、「我腫過一次，但是...沒妳這麼腫」、「天呀！多喝水休息，可以適時用冰敷的方式比較快消腫（過來人經驗）！」
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