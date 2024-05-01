藍控和綠密室協商「獨立性蕩然無存」 陳耀祥澄清：去做法案說明
立法院司法及法制、交通委員會今（1）日召開聯席會議，針對「國家通訊傳播委員會組織法」進行審查，邀主委陳耀祥備詢，國民黨團稍早控訴，陳耀祥身為獨立機關首長，早上委員會開會前，居然先至民進黨團辦公室與民進黨團進行「密室協商」，痛批「獨立機關的獨立性蕩然無存」。陳耀祥回應，是在做「法案溝通」，藍白有邀請他也會去。
記者林怡昕／台北報導
國民黨團稍早發佈新聞稿，控訴陳耀祥身為獨立機關首長，卻在早上委員會開會前，先至民進黨團辦公室與民進黨團進行「密室溝通、協商」，其獨立機關的獨立性蕩然無存。
國民黨團續指，會議其間更發生，民進黨立委魯明哲與官員進行詢答時，NCC主任秘書黃文哲未與會議主席報備，擅自離開委員會，返回NCC召開記者會，此舉膽大妄為、無視委員會主席及國會相關職權，在在凸顯NCC喪失其獨立性、自主性及並且完全不尊重國會。
陳耀祥在今天早上答詢民進黨立委沈發惠時澄清，若國民黨團今天有邀請自己前往溝通說明，他也會前往國民黨團，如果民眾黨團有邀請他，自己也會到民眾黨團，強調「這是在做法案溝通」，沈發惠也說，「民進黨團要你來針對法案做說明，這有什麼不對？國民黨團也常常找政府機關首長做溝通啊！」