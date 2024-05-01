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偷拍風波未平息！北投皇池溫泉宣布：5／1起取消24hrs營業

▲北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」接連傳出偷拍事件，業者昨天在臉書粉絲專頁公佈「5月1日至9月30日」取消24小時營業，將營業時間調整為早上5時至0時。。（圖／翻攝皇池官網）
▲北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」接連傳出偷拍事件，業者昨天在臉書粉絲專頁公佈「5月1日至9月30日」取消24小時營業，將營業時間調整為早上5時至0時。。（圖／翻攝皇池官網）

記者孫唯容／綜合報導

北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，今年起爆發多起偷拍案，從3月13日外流後已有10人（4男6女）受害，更傳出至少還有12部不雅影片未曝光，外流的源頭被指出就是有「台版N號房」之稱的知名偷拍論壇「創意私房」，截至目前為止仍沒有抓到偷拍者，士林地檢署全力偵辦中，風波尚未平息，業者於臉書粉絲專頁公佈「5月1日至9月30日」取消24小時營業，將營業時間調整為早上5時至0時。

「皇池溫泉御膳館」日前爆出情侶泡湯被偷拍且影片外流，店家當時指出是1年前發生的事情，早已整修會館後方竹片並加裝鐵絲網，士林地檢署指揮北投警分局3月29日搜索新北市、桃園市等處，並將陳姓、黃姓及李姓3名嫌犯帶回調查，檢察官複訊後認為3人涉犯妨害秘密、散布性影像及《個資法》等罪，諭令陳姓、黃姓及李姓等3被告各以5萬元、6萬元、6萬元交保，不過偷拍主嫌至今仍未抓獲。

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昨天皇池溫泉御膳館，在臉書社群網站上發布公告，從今（1）日起到9月30日止，原本24小時營業的「皇池一館」包括大眾男女裸湯、雙人湯屋將調整為早上5時營業到凌晨0時。至於餐廳則調整為中午12時到凌晨0時。皇池二館及皇池三館分別在周二以及周三公休，而皇池三館也有將最後營業時間從原本的凌晨1時提早為凌晨0時。

▲（圖／翻攝業者臉書）
▲皇池溫泉御膳館爆出偷拍後，暫停24小時營業。（圖／翻攝業者臉書）
不少網友聽聞消息後，紛紛表示「影片事件後，身邊朋友都不敢再去，我也是」、「懷念24小時」，也有網友詢問「不知道隱私問題處理好了沒」，皇池則親自回應：「新聞報導有說明已經是一年多前的事情，在這之後我們都有進行維修工程，新聞報導很客觀詳細，謝謝關心！」

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