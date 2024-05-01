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大雨下不停！樂天桃園球場確定延賽　富邦悍將要拚5連勝再等等

▲樂天桃猿主場桃園球場因雨延賽。（圖／中職提供）
▲樂天桃猿主場桃園球場因雨延賽。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職聯盟今（1）日公告，因大雨關係，原訂富邦悍將與樂天桃猿之戰，在樂天桃園球場舉行，因雨延賽，所以這場比賽將延到補賽週進行。富邦悍將原本要挑戰5連勝，但因為下雨無法開打。由於氣象預報原本就指出，今天各縣市都可能會下雨，甚至有豪大雨、雷雨出現，因此中職賽事也受影響。富邦本來要派最穩定的先發投手羅戈先發，出戰黃子鵬，可惜因雨泡湯。

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羅戈本季出賽4場3勝1負，防禦率2.25，勝率超高，被打擊率0.269，而他12日對戰樂天，主投5局狂飆10次三振奪勝共用99球，地點在新莊球場。

▲羅戈曾對樂天5局狂飆10K！助富邦悍將5:4險勝樂天桃猿。（富邦提供）
▲羅戈曾對樂天5局狂飆10K！助富邦悍將5:4險勝樂天桃猿。（富邦提供）
黃子鵬本季出賽3場，勝投尚未開張，防禦率偏高為5.79，4月21日先發對戰味全龍，5.2局失3分，沒有優質先發演出。

▲樂天桃猿投手黃子鵬本季勝投尚未開張。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿投手黃子鵬本季勝投尚未開張。（圖／記者葉政勳攝）
以下為聯盟公告：

【5月1日一軍例行賽延賽公告】
原訂2024/5/1（三）18：35 [例行賽編號68場] 富邦悍將(樂天桃園)樂天桃猿賽事，因大雨不適合進行比賽，決定延賽。本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。

桃園球場上週也因為下雨延賽，週五比賽不得不延期，不過週六、週日賽事樂天桃猿都擊敗台鋼雄鷹，本週樂天桃猿將跟富邦悍將進行二連戰，誰知道第一場又延賽，明天有可能也受到雨勢影響，但延賽勢必會影響之後賽事安排。

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