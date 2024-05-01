雨天開逛2大快閃店！Michael Kors請吃扁可頌　咖啡晨飲室在華山

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Michael Kors夏季推出全新丹寧系列服飾配件，還為經典鞋包配件也穿上牛仔面料，經典藍、奶油白與酷炫黑色美包，都在舒淇、邵雨薇、許樂兒身上看得到。歡慶上市，Michael Kors先與上海知名麵包店BAsDBAN攜手打造丹寧快閃麵包店，在社群引爆打卡潮；第二站移師台灣改以麵包餐車形式讓人眼睛一亮，不只將三色Tribeca丹寧鍊帶包放大堆疊成焦點，麵包櫃還放有Empire包款好誘人。
台灣「Michael Kors丹寧快閃麵包餐車」與台北人氣麵包店Miss V Bakery合作，每日限量供應只送不賣的招牌「蜜糖扁可頌」，火紅的扁可頌風潮源自韓國，為豐富層次的法式可頌增添酥脆口感，加入甜香蜜糖與海鹽提味。5月1日前搶先亮相台北101一樓松智大廳，5月3日至5月12日則巡迴至台中大遠百大門口，只要在Michael Kors店上消費或加入品牌官方LINE帳號會員，就能免費獲贈、只送不賣，每日限量供應，贈完為止。5月12日前，全台正價精品專門店與台中三井店，也同步供應Miss V Bakery為品牌獨家製作的「蜜糖扁可頌」喔。
Michael Kors丹寧快閃麵包餐車
即日起至5月1日：台北101一樓松智大廳 台北市信義區市府路45號
5月3日至5月12日：台中大遠百大門口 台中市西屯區臺灣大道三段251號
📌Nespresso巨大膠囊「咖啡晨飲室」空降華山！免費體驗VERTUO咖啡
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Nespresso咖啡晨飲室
活動時間：即日起至5月8日
營業時間：平日12:00-19:00、假日10:00-19:00
活動地點：華山1914文化創意產業園區－樹前草地（台北市中正區八德路一段1號）