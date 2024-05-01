綜合所得稅申報起跑！首報族必看6大問題　信用卡繳稅還能賺回饋

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而當談到免稅門檻時，還有不少民眾疑惑究竟「如何計算自己的年收入」，直呼「太難懂了」，便有熱心網友指出其實「上網到政府網站都能直接算出，都幫你算好好的，一分都跑不掉」，善用這些工具就不用怕因不小心漏報而產生罰鍰。
另外，「有哪些報稅管道？」與「申報時需要準備什麼？」也是不少民眾在報稅時常有的疑問。綜所稅申報主要有「實體」和「線上」兩大管道，如選擇人工申報，除個人身分證明文件外，還需準備所得稅結算申報書、薪資扣繳憑單等各式應檢附文件。
而若採取網路報稅，擇一備妥「自然人憑證」、「健保卡」、「戶號＋查詢碼」等六大身份證明以及一台電腦或手機，即可登入報稅系統進行申報。即有網友大讚自從「可以用手機報稅變得方便很多」，快速又正確；而習慣人工報稅的民眾也稱讚政府的行政效率，表示「5分鐘搞定，加上抽號碼牌和等候時間，10分鐘～」，笑稱連「去國稅局吹納稅人的冷氣」的時間都沒有。不過還是提醒無論選擇何種報稅管道，都要仔細檢查稅目，不要因一時心急而損害自身權益。
除此之外，也有不少首報族納悶「報稅完成後，要如何繳納稅款？」。隨著電子支付的盛行，除了臨櫃、超商現金繳稅等方式，政府也新增了多樣的線上繳納稅款方式，令許多網友直誇「可以電子支付，讚」，表示「不用出門，輕輕鬆鬆就可以繳完稅款」，真的很方便。
還有！信用卡繳費也是熱議話題，今年各家銀行除了祭出現金回饋及提供繳稅分期0利率外，不少銀行綁定行動支付，還能享回饋，尤其在通膨與升息夾擊之際。金融比較平台Money101行銷副理張書敏建議，繳稅不妨利用信用卡結帳日的時間差，延長繳款期限，還能賺回饋，若無新申辦信用卡計畫的人，仍可留意手邊持有的信用卡有無各家銀行祭出0.2%至2.3%回饋。
不過，張書敏也表示，由於許多刷卡繳稅回饋仍有名額、登錄期限及回饋最高限額，消費者務必在繳稅前先釐清各項規定，以免錯失領取優惠的機會。