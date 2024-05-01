台中社宅數將增5成！盧秀燕：市府興建進度超前朝萬戶推進
台中市東區干城好宅今天舉行動土典禮，市長盧秀燕表示，台中社宅進度已經超前，市府完工、興辦中的社宅已邁入6,590戶，將向1萬戶目標加速推進，中央也會蓋到8千戶，中央最初規劃在台中市興建1.2萬戶社宅，未來台中至少有1.8萬戶以上的社會住宅。
記者顏幸如／台中報導
今年繼中央公園好宅開工後，第二棒東區干城好宅今（1）日舉行動土典禮，預計2028年底完工。盧秀燕表示，台中社宅進度超前，市府完工加上興辦中的社宅已超過6千戶，東區干城好宅規劃486戶，今天開工後，台中社宅完工加興建將達6,590戶，以1萬戶為目標加速推進。
中央在台中市規劃興建1.2萬戶社會住宅，盧秀燕致詞時說，中央交給地方要興建6千戶，已經完工的有3600多戶，市府要蓋1萬戶左右，中央也預計蓋8千戶，未來台中將有1萬8千戶社會住宅，落實青年、弱勢者、身障、原民朋友們的居住正義。
台中市住宅發展工程處表示，「東區干城好宅」位於台中車站生活圈，以「生態綠島」為設計概念，地下4層地上21層建築物，3樓以上居住單元提供1房型、2房型共計486戶的優質好宅。基地鄰近台中驛、帝國糖廠湖濱生態園區、樂成宮、綠川等文化古蹟。步行5分鐘可達台中車站；假日及下班後可到秀泰影城、三井LaLaport及鐵鹿大街等百貨市集；買菜可到新民市場、建國市場，佔盡地利之便。