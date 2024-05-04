牙齒斷裂未必要植牙！自體牙補救也OK　拔健康智齒成功「卡位」　

我是廣告 請繼續往下閱讀
張紘銘指出，當病人因先天發育、外傷、齲齒等原因失去牙齒時，用自身的其他牙齒移植並取代，不僅能恢復咬合功能，也能提升外貌美觀；隨著數位牙科進步，在以牙科電腦斷層與光學口腔掃描進行資料收集後，醫師得以在電腦軟體上模擬移植手術，並藉由導航、導板等工具精準執行手術計畫。
對於自體牙移植的併發症，張紘銘說，最常見為牙根吸收，發生率大約4~5%，而術中能否保留移植牙表面的牙周韌帶，與術後牙根吸收的發生有顯著的相關性，若能挑選合適的移植牙，加上數位工具的輔助，將能降低傷害牙周韌帶的機會，進而提升手術的成功率。
醫：成人移植後的牙齒需根管治療
不過，張紘銘提醒，成人移植後的牙齒，通常需要進行根管治療，以清除移植牙中壞死的牙髓，隨後再藉由假牙的製作，保護根管治療後的牙齒，同時恢復牙齒外型，並能行使咀嚼的功能。
張紘銘強調，若口內其他位置有不具功能且健康的牙齒時，自體牙移植為另一可能治療選項，但並非所有智齒都適合用來移植，例如下顎水平阻生智齒，便無法完整拔除，需要分割成小塊方可取出，因此也不可能用來重建其他缺牙區，建議民眾若有相關疑問，可諮詢牙醫師進行全面分析，才能決定接受度最高的的治療方案。