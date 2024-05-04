變頻冷氣「大金、日立地位危險了」！內行改吹這牌：林志玲超愛的

牙齒斷裂未必要植牙！自體牙補救也OK　拔健康智齒成功「卡位」　

▲30歲女性大臼齒牙根斷裂，成功以完好智齒移植補位。（示意圖／取自Shutterstock）
▲30歲女性大臼齒牙根斷裂，成功以完好智齒移植補位。（示意圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約30歲女性日前左下大臼齒牙根斷裂，由於是齒列最後一顆，通常人工植體植牙是最合適重建方式，但牙醫師檢查發現，她口腔左上有一顆無咀嚼功能的完好智齒，經討論後，決定進行自體牙移植，將那顆智齒移植到左下缺牙位置，隨後再製作假牙以恢復咀嚼功能，術後追蹤超過1年都無異常。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹台大分院牙科部主治醫師張紘銘說明，當時在移植手術後5個月，先為該女移植過去的牙齒裝上假牙，以有效提升咀嚼能力，隨後追蹤15個月，經臨床及X光檢查，發現移植牙皆無異狀，患者對於失而復得的牙齒也相當滿意。 

▲日本大阪府某牙醫診所替一位17歲青少年拔牙，孰料少年接受全身麻醉後竟然發生缺氧的狀態，緊急送往醫院急救後仍不治身亡。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大臼齒牙根斷裂，通常人工植體植牙是最合適的重建方式。（示意圖／取自Pixabay）
張紘銘指出，當病人因先天發育、外傷、齲齒等原因失去牙齒時，用自身的其他牙齒移植並取代，不僅能恢復咬合功能，也能提升外貌美觀；隨著數位牙科進步，在以牙科電腦斷層與光學口腔掃描進行資料收集後，醫師得以在電腦軟體上模擬移植手術，並藉由導航、導板等工具精準執行手術計畫。

對於自體牙移植的併發症，張紘銘說，最常見為牙根吸收，發生率大約4~5%，而術中能否保留移植牙表面的牙周韌帶，與術後牙根吸收的發生有顯著的相關性，若能挑選合適的移植牙，加上數位工具的輔助，將能降低傷害牙周韌帶的機會，進而提升手術的成功率。

醫：成人移植後的牙齒需根管治療

不過，張紘銘提醒，成人移植後的牙齒，通常需要進行根管治療，以清除移植牙中壞死的牙髓，隨後再藉由假牙的製作，保護根管治療後的牙齒，同時恢復牙齒外型，並能行使咀嚼的功能。

張紘銘強調，若口內其他位置有不具功能且健康的牙齒時，自體牙移植為另一可能治療選項，但並非所有智齒都適合用來移植，例如下顎水平阻生智齒，便無法完整拔除，需要分割成小塊方可取出，因此也不可能用來重建其他缺牙區，建議民眾若有相關疑問，可諮詢牙醫師進行全面分析，才能決定接受度最高的的治療方案。


植牙殺手！植體周圍炎引起化膿結痂　小心和貴鬆鬆植體說掰

蛀牙不看醫生竟會致命！他牙齒痛、臉頰爆腫　染蜂窩性組織炎險死

LINE免費貼圖20組！下雨天問候快用新款　可愛「黑貓早安圖」下載

麥當勞「薯條超人」爆紅！3萬人力挺：這才叫做大薯　店員揭真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生