五月天香港巡演出意外！道具大球突起火 主辦緊急取消：延到5／9
搖滾天團五月天為紀念出道25週年，4月30日起在香港中環海濱戶外場地舉辦「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，將連唱7場，不料，昨（30）日第一場就先遇上暴雨攪局，演出被迫中斷。沒想到，距離今晚演出只剩幾小時，現場舞台球型設備突然起火燃燒，嚇壞現場工作人員和路過民眾，稍早，相信音樂緊急宣布演出延期至5月9日，也接受無條件退票。
記者楊穎軒、陳雅蘭／台北報導
據港媒報導，今天下午約2點半，警方接獲多起報案，指中環海濱活動空間表演場地有巨大球型裝飾品在冒煙，還竄出陣陣火光，消防及警方人員隨即到現場，該球體雖然停止冒煙，不過球形設施部分毀損，警方已經展開調查。
針對起火意外，《NOWnews今日新聞》詢問五月天所屬的相信音樂，對方回應：「因惡劣天氣影響，導致舞台設施出現狀況，正在積極了解及處理中。事件無人受傷，沒有影響其他舞台設施運作。」
隨後，相信音樂再度發布聲明，宣布今晚演出取消並延期，「因昨晚受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部分舞台設施故障，爲確保觀眾、工作人員與藝人安全，經審慎評估後，很遺憾通知將今晚1/5/2024場次延至9/5/2024演出，敬請理解與見諒。對此，主辦單位特高娛樂對給所有觀眾帶來的不便深表歉意。所有觀眾均可憑1/5/2024原門票，觀看9/5/2024場次或者無條件申請退票。」
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