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聽到嗡嗡嗡、四肢麻又刺！他確診「聽神經瘤」　這手術幫保住聽力

▲男性患者聽力下降，時常聽見「嗡嗡嗡」雜音，且四肢出現麻刺感，才發現罹患「聽神經瘤」。（示意圖，非當事人／記者徐銘穗攝）
▲男性患者聽力下降，時常聽見「嗡嗡嗡」雜音，且四肢出現麻刺感，才發現罹患「聽神經瘤」。（示意圖，非當事人／記者徐銘穗攝）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約65歲男性近2年感覺左耳聽力下降，原本以為是一般的聽力減退，但半年前明顯惡化，甚至時常聽見「嗡嗡嗡」的雜音，加上四肢出現麻刺感，輾轉到大醫院檢查，才發現竟是罹患「聽神經瘤」，所幸經「耳朵後入路手術」移除腫瘤後，術後恢復良好，沒傷到顏面神經，耳朵也不再聽到雜音，聽力也沒受損。

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台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達說，人體共有十二對腦神經，聽神經是其中一對感覺神經，位於內耳，由掌管聽力的耳蝸與負責平衡的半規管所組成，周圍還有顏面神經，分別從小腦連接到腦幹。

針對聽神經瘤，徐賢達表示，指的是負責平衡神經形成的腫瘤，發生原因尚不明確，但可能與年齡增長、遺傳因素、基因突變、輻射暴露、罕見血管增生疾病VHL症候群有關，其屬於常見良性腦瘤，盛行率大約在10萬分之1到2，多數發生在單側，且生長速度慢，引起的症狀常被誤以為是一般聽力退化。

▲ 間歇性的耳朵疼痛和聽力喪失，已經困擾他長達五年。（示意圖／取自Pixabay）
▲ 聽神經瘤屬於常見良性腦瘤，盛行率大約在10萬分之1到2。（示意圖／取自Pixabay）
聽神經瘤大於2公分，恐聽力損失、面部麻木

徐賢達指出，當聽神經瘤的腫瘤大於2公分，且壓迫到聽神經或顏面神經時，可能造成聽力損失、耳鳴、耳朵有壓力感等，嚴重恐導致平衡異常、面部麻木，若未及時處置，當腫瘤壓迫到腦幹，將有生命危險。
　　
對於聽神經瘤的治療，徐賢達說，通常會抑制腫瘤變大，或以手術切除腫瘤，而抑制腫瘤變大的方法為直線加速刀，透過高劑量輻射線照射腫瘤，但有造成聽神經遲發性聽喪的風險；至於手術，可分為耳朵後入路、耳朵上入路及中耳入路手術，取決於腫瘤大小、位置與聽力狀況，不過多數會選擇後入路手術。

徐賢達表示，後入路手術會在後顱窩處劃一處7公分開口，在高倍率顯微鏡輔助下，磨掉內耳道骨骼，並深入病灶，同時利用監測器釐清腫瘤是否與周邊神經沾黏，最後再將腫瘤移除，過程中需隨時注意監測，避免傷害周圍重要神經。

徐賢達提醒，聽神經瘤初期症狀並不明顯，可能與退化性聽力障礙相似，民眾若自覺聽力下降、雜音干擾時，應尋找專業耳鼻喉科醫師檢查，以免延誤初期治療。


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