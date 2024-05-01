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評論／老將凋零的年代！「詹柯杜」聯手機會在太陽？生涯恐蒙塵

▲金州勇士球星Stephen Curry傳出有意招募詹皇。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry傳出有意招募詹皇。（圖／美聯社／達志影像）

文/專欄作家橘爸

宰制NBA超過10年的老將逐漸凋零，Stephen Curry、LeBron James和Kevin Durant都提前放暑假，勇士更是在附加賽就鎩羽而歸，太陽、湖人首輪就出局，三人都將在今年巴黎奧運聚首，美媒調侃，「一起去國家隊商討未來吧！」

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為何一線球星宰制力不如以往，主因當然是年齡增長。此外，新生代球星Jayson Tatum、Nikola Jokic和Luka Doncic等人的崛起，已經形成接班的態勢，老將們若想要用冠軍退休，可能又要走回報團的老路。

▲Stephen Curry沒進季後賽，「詹皇」LeBron James（圖左）和Kevin Durant（圖右）都在一個系列賽中處於0：3落後，這是NBA史上第一次出現，讓人感嘆「諸神黃昏」將至。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry沒進季後賽，「詹皇」LeBron James（圖左）和Kevin Durant（圖右）都在季後賽首輪出局，讓人感嘆「諸神黃昏」將至。（圖／美聯社／達志影像）
新生代球星崛起 醞釀世代交替

近日美國媒體開始討論Stephen Curry、LeBron James和Kevin Durant三名球員的未來，報導中指出，湖人將用選秀籤網羅LeBron James之子Bronny James，上演「與父同行」的戲碼，不過《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski就在節目《NBA Today》透露，這並非LeBron是否留再湖人的主要考量。

坦白說，Stephen Curry、LeBron James和Kevin Durant要同對難度非常高，以薪資匹配而言，唯一比較有可能的是齊聚太陽，勇士和湖人各得Booker或Bradley Beal，加上一些配菜，有機會換回Stephen Curry和LeBron James。

三巨頭齊聚太陽 只是空談

不過以上論述都只是紙上談兵，變數非常大，Stephen Curry和LeBron James未必願意屈就轉戰鳳凰城，而且在生涯末期不惜代價報團，也會讓過去的豐功偉業蒙上汙點。

▲LeBron James下季是否還會留在湖人，成為討論的話題。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James下季是否還會留在湖人，成為討論的話題。（圖／美聯社／達志影像）
目前最多被提及的反而是Stephen Curry與LeBron James合作的可能性，美媒《ClutchPoints》記者Brett Siegel就在今（1）日報導中指出，「Stephen Curry與LeBron James討論是否攜手一搏。」

除了勇士有意願招募LeBron James外，記者Brett Siegel更指出，「擁有Kevin Durant的太陽，則是勇士競爭LeBron James的潛在對手，屆時恐會影響LeBron James將決定加盟哪一隊。」

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