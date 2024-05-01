評論／老將凋零的年代！「詹柯杜」聯手機會在太陽？生涯恐蒙塵

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新生代球星崛起 醞釀世代交替
近日美國媒體開始討論Stephen Curry、LeBron James和Kevin Durant三名球員的未來，報導中指出，湖人將用選秀籤網羅LeBron James之子Bronny James，上演「與父同行」的戲碼，不過《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski就在節目《NBA Today》透露，這並非LeBron是否留再湖人的主要考量。
坦白說，Stephen Curry、LeBron James和Kevin Durant要同對難度非常高，以薪資匹配而言，唯一比較有可能的是齊聚太陽，勇士和湖人各得Booker或Bradley Beal，加上一些配菜，有機會換回Stephen Curry和LeBron James。
三巨頭齊聚太陽 只是空談
不過以上論述都只是紙上談兵，變數非常大，Stephen Curry和LeBron James未必願意屈就轉戰鳳凰城，而且在生涯末期不惜代價報團，也會讓過去的豐功偉業蒙上汙點。
目前最多被提及的反而是Stephen Curry與LeBron James合作的可能性，美媒《ClutchPoints》記者Brett Siegel就在今（1）日報導中指出，「Stephen Curry與LeBron James討論是否攜手一搏。」
除了勇士有意願招募LeBron James外，記者Brett Siegel更指出，「擁有Kevin Durant的太陽，則是勇士競爭LeBron James的潛在對手，屆時恐會影響LeBron James將決定加盟哪一隊。」