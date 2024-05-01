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《周處》劇照惡搞換頭蔡英文、賴清德！刑事局：無犯罪事實已簽結

▲有民眾惡搞《周處除三害》電影劇照，將尊者換成蔡英文及賴清德。（圖／一種態度電影股份有限公司）
▲有民眾惡搞《周處除三害》電影劇照，將尊者換成蔡英文及賴清德。（圖／一種態度電影股份有限公司）

記者孫唯容／綜合報導

近期爆紅的國片《周處除三害》，劇中由金馬影帝陳以文所飾演「尊者」林祿和，因組織邪教、斂財、洗腦及殺人成為一害，場景角色令人印象深刻。不過這幕經典畫面，卻被網友惡搞P圖，將尊者及護法頭像換成總統蔡英文、副總統賴清德等人，被民眾搜集檢舉。刑事局今（1）日表示，此案查無任何犯罪事實，也沒有接獲著作權人告訴，警方並未對任何特定對象進行強制處分，全案早在上（4）月12日就已簽結。

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電影《周處除三害》中，陳以文所飾演「尊者」林祿和因組織邪教、斂財、洗腦及殺人成為一害，場景角色令人印象深刻；而阮經天飾演的主角「陳桂林」最終消滅了「尊者」在內的邪教團伙，劇照被網友惡搞，P圖成總統蔡英文、副總統賴清德、準副總統蕭美琴等人，還打上「台灣價值」四字，事件引發各界熱議，遭民眾檢舉事煽惑犯罪。

面對爭議，立委王鴻薇曾直言，「聽說這張圖現在不能發，刑事局會來查水表」、「民進黨給台灣社會這種言論自由，蔡英文、賴清德在怕什麼？怕鄭南榕追求的言論自由嗎？」

刑事局今天則表示，無具體犯罪事實及可追查的具體情資，上月12日簽辦結案，未對任何特定對象進行強制處分作為，亦未接獲著作權人告訴。刑事局也說，民眾在網路社群平台發言及發布相關資料應謹慎小心，善加查證來源出處，引用相關資料詳加求證，避免觸法。

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