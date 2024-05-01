善用科技守護航安！交通部航港局航港1號監控船交船

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交通部次長林國顯表示，可以見證航港1號的交船，佩服韓碧祥董事長努力的精神，恭喜航港1號是由台灣民間最大造船廠中信造船廠進行承造，他說，台灣海峽是全球最忙碌的海域之一，超過半數的貨櫃船都必須經過此處，每年更有14萬艘次的船舶在台灣周邊航行，因航港1號配有360度環景高倍率攝影機及夜視系統，一旦有海事發生，航港1號就可以立即掌握各種數據及影像，提供予應變中心，並強調海事安全需要海巡、海關及海洋局等跨單位進行協助，期許航港1號船員要精實技能。
航港局局長葉協隆指出，智慧航安是航港局近年的努力方向，為持續規劃建置我國海事中心智慧航安資訊平臺系統，航港1號的完成，更是智慧航安升級計畫中相當重要的一環，隨著海事中心及VTS系統、AIS及電子海圖等設備完成建置，也在新船導入創新科技。
航港1號智慧航安監控船目前有五大功能，第一個是360度環景高倍率監控系統、第二是AR擴增實境、第三是人員偵測距離可達一公里的夜視系統，第四個是具有雷達偵測功能，第五個則是有衛星通訊系統可與在台灣海事中心作連線，未來有狀況即可與指揮所作即時通報，並會在海域的第一線守護台灣。
航港1號船的巡查任務不僅能確保航道全線航路標識的正常運作，也能及時蒐集違規案件，該船除了日常巡查外，在海難事件發生時將可隨即配合搜救任務，即時蒐集現場資訊，以提升海難應變的效率，使人命安全及財物損失降到最低。