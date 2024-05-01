傅崐萁挾多數要求綠提案不准寫「中國、我國」 王定宇炸怒飆粗口
針對國民黨立院黨團今（1）日於內政委員會上要求民進黨立委臨時提案文字，將中國改為「大陸」，我國限航區改成「台灣」限航區一事，民進黨立委王定宇批評，此舉附和中國把台灣的國家虛無化，「現在連民進黨立委提案，國民黨都用多數表決干涉，真的是非常垃圾的行徑！」
記者陳佩君／台北報導
民進黨立委蘇巧慧等人在內政委員會提案，指出「中國對台的威嚇及善意比例相符與否仍有可議之處，陸委會應會同相關部會，在以捍衛對等交流為前提，研議我國是否開放組團赴中及開放範圍，並持續提出措施或輔導受影響業者」；不過，該提案被國民黨團挾人數優勢，將提案內容「我國與中國」修改成「台灣與大陸」、「未獲『中國』回應」改成「未獲『大陸』回應」、「片面宣布M503航線更貼近海峽中線，逼近『我國』限航區」的修正為「台灣限航區」。
對此，王定宇在臉書質疑，中國國民黨立院黨團現在是替中共在台執行文字審查嗎？提案不能寫「中國」，只能寫「大陸」，不能稱「我國」，只能寫「台灣」。
王定宇批評，此舉附和中國把台灣的國家虛無化，而且不只管國民黨立委，現在連民進黨立委提案，國民黨都用多數表決干涉，真的是非常垃圾的行徑！
王定宇直言，國民黨誇張離譜到這種程度，中共一定對「國民黨傅崐萁們」的孝順乖巧深表欣慰，「台灣人憤怒嗎？」