金漸層貓偷藏零食被抓包！主人調皮拿走 牠委屈臉：誰吃掉了啦？
拜託把我的小魚乾還給我好嗎？一名飼主家中養了一隻超漂亮的英國短毛貓改良的「金漸層」，然而近日該名主人發現，家裡的金漸層貓咪都會將自己給牠的小魚乾偷偷藏在沙發後面，之後才要慢慢享用，於是就調皮把愛貓的小魚乾給拿走，某天真地捕捉到貓咪真的在找牠藏好的小魚乾，最後找不到一臉委屈的模樣，讓不少貓奴笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主家裡養了一隻「金漸層貓咪」，名字叫做「安東尼」，而在最近，該飼主發現每次給安東尼小魚乾之後，安東尼都會將小魚乾藏在沙發靠枕後面，疑似是想要之後慢慢享用。某天主人起了邪惡念頭，好奇如果把安東尼藏好的小魚乾全部拿走，安東尼會有什麼反應。
只見影片當中，該名飼主把沙發靠枕拿開之後，真的發現有三隻小魚乾，接著直接無情全部拿走，沒想到安東尼真的跑來找尋，不管怎麼翻都找不到自己藏好的「下午茶」，最後委屈巴巴的坐在沙發上，還頭低低的模樣，就像是在說：「我的小魚乾真的不見了啦.....」模樣超級可愛。
影片曝光後，吸引超過1.8萬名貓奴按讚留言「拜託你快點把小魚乾還給牠！牠快哭了啦」、「安東尼：到底是誰把我的小魚乾吃掉了啦QQ」、「警察嗎？這邊有人藏貓咪的小魚乾啦」、「你還給牠雙倍吧....嗚嗚好可憐」、「我看牠這樣我真的快受不了了啦XD」。