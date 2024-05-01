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KKday10週年撒3000萬禮！日韓來回機票超殺4999元起　環球影城5折

▲KKday歡慶十週年，即日起推出為期兩個月的歡慶週年活動，多樣商品買一送一，飛釜山、東京、大阪等城市，有4999元起限量機票搶購，圖為東京淺草雷門。（圖／KKday提供）
▲KKday歡慶十週年，即日起推出為期兩個月的歡慶週年活動，多樣商品買一送一，飛釜山、東京、大阪等城市，有4999元起限量機票搶購，圖為東京淺草雷門。（圖／KKday提供）

記者葉盛耀/綜合報導

旅遊電商品牌KKday歡慶十週年，即日起至6月30日推出為期兩個月的歡慶十週年活動，台灣市場將撒總值超過新台幣3,000萬的豪禮優惠，首波於即日起至5月19日，主打眾多熱門商品買一送一，飛釜山、東京、大阪等，也有4999元起限量機票搶購，或國內旅遊第二人半價等活動。至於Klook則宣布推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」，自今年5月起至9月底，花蓮地區的體驗、行程、包車、飯店和美食商家，都能享有訂單免佣金的優惠，希望鼓勵旅客回流。

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KKday分享，自2014年4月份品牌成立以來，歷經草創時期、快速擴張與疫情洗禮，現在已蛻變為全球化的旅遊集團，KKday目前共與海內外17,000家供應商合作，推出超過30萬種旅遊體驗商品。

KKday首波以「10年有你，買1送1同遊趣」為主題，推出多重優惠活動，主打每日秒殺商品，包含日本環球影城、美國加州迪士尼樂園、日本東京華納兄弟哈利波特影城等人氣樂園門票，滿額可享5折，還有菲律賓奧斯陸鯨鯊浮潛、加拿大尼加拉瀑布一日遊、香港Sky100觀景台門票等特色行程，以及出國必備的網路SIM卡買一送一。

▲KKday首波以「10年有你，買1送1同遊趣」為主題，主題樂園、體驗、票券買一送一優惠，圖為環球影城。（圖／KKday提供）
▲KKday首波以「10年有你，買1送1同遊趣」為主題，主題樂園、體驗、票券等有5折優惠，或是買一送一，圖為環球影城。（圖／KKday提供）
至於機票部份，KKday則有釜山5日來回機票4,999元起、大阪五日來回機票6,888元起、東京五日來回機票8,999元起，將於每日中午12點輪番快閃促銷。

除了全站優惠外，KKday針對各目的地皆有推出不同的限定折扣，日本於週一至週四購買美食體驗、票券商品，可享9折，週五至週日則是租車、包車、行程類商品9折，韓國則推出體驗類商品92折，自5/2起釜山商品限定94折。東南亞國家優惠推出週一至週四購買行程、體驗包車商品92折，週五至週日購買美食、飯店、票券類商品9折。

即將登場的澎湖花火節，KKday推出嘉義布袋出發至澎湖馬公船票，以及澎湖隘門陽光沙灘水上活動暢玩，第二人半價優惠，也有浮潛、立槳SUP、潮間帶等體驗87折起。

▲針對將到來的澎湖花火節，也有澎湖隘門陽光沙灘水上活動暢玩優惠，第二人半價。（圖／KKday提供）
▲針對將到來的澎湖花火節，也有澎湖隘門陽光沙灘水上活動暢玩優惠，第二人半價。（圖／KKday提供）
至於Klook，則宣布推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」。隨著403地震對花東地區造成的破壞，在地旅遊產業連帶受到巨大影響，Klook因此選於5月起至9月底，花蓮地區的體驗、行程、包車、飯店和美食商家，都能享有訂單免佣金的優惠，等於旅客支付的費用將直接全額回饋給商家，Klook宣告計劃投入至少300萬元，以實際行動鼓勵旅客回流。

此項免佣金計畫以花蓮在地的體驗、行程、包車、飯店和美食商家為主，Klook既有商家會自動加入此項計畫，欲加入的新商家夥伴，Klook設有專門的「供應商註冊」平台，可通過Klook商家註冊頁面進行登記，5個月訂單佣金全免，Klook也將承擔每筆交易訂單中信用卡手續費，確保商家夥伴能獲得最大的經濟支持。旅客則能在Klook「花蓮」目的地頁面上，挑選觀光行程、飯店、包車接送、美食品嚐、戶外活動等，完成下訂且出遊時間在5到9月，即符合免抽佣訂單條件，Klook會將訂單費用全額返回給商家夥伴。

▲Klook計劃投入至少300萬元，推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」，以實際行動鼓勵旅客回流。（圖／Klook提供）
▲Klook計劃投入至少300萬元，推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」，以實際行動鼓勵旅客回流。（圖／Klook提供）

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