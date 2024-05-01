KKday10週年撒3000萬禮！日韓來回機票超殺4999元起　環球影城5折

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KKday首波以「10年有你，買1送1同遊趣」為主題，推出多重優惠活動，主打每日秒殺商品，包含日本環球影城、美國加州迪士尼樂園、日本東京華納兄弟哈利波特影城等人氣樂園門票，滿額可享5折，還有菲律賓奧斯陸鯨鯊浮潛、加拿大尼加拉瀑布一日遊、香港Sky100觀景台門票等特色行程，以及出國必備的網路SIM卡買一送一。
至於機票部份，KKday則有釜山5日來回機票4,999元起、大阪五日來回機票6,888元起、東京五日來回機票8,999元起，將於每日中午12點輪番快閃促銷。
除了全站優惠外，KKday針對各目的地皆有推出不同的限定折扣，日本於週一至週四購買美食體驗、票券商品，可享9折，週五至週日則是租車、包車、行程類商品9折，韓國則推出體驗類商品92折，自5/2起釜山商品限定94折。東南亞國家優惠推出週一至週四購買行程、體驗包車商品92折，週五至週日購買美食、飯店、票券類商品9折。
即將登場的澎湖花火節，KKday推出嘉義布袋出發至澎湖馬公船票，以及澎湖隘門陽光沙灘水上活動暢玩，第二人半價優惠，也有浮潛、立槳SUP、潮間帶等體驗87折起。
至於Klook，則宣布推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」。隨著403地震對花東地區造成
此項免佣金計畫以花蓮在地的體驗、行程、包車、飯店和美食商家為主，Klook既有商家會自動加入此項計畫，欲加入的新商家夥伴，Klook設有專門的「供應商註冊」平台，可通過Klook商家註冊頁面進行登記，5個月訂單佣金全免，Klook也將承擔每筆交易訂單中信用卡手續費，確保商家夥伴能獲得最大的經濟支持。旅客則能在Klook「花蓮」目的地頁面上，挑選觀光行程、飯店、包車接送、美食品嚐、戶外活動等，完成下訂且出遊時間在5到9月，即符合免抽佣訂單條件，Klook會將訂單費用全額返回給商家夥伴。