當代女藝術家卓卉芹 用藝術底蘊詮釋精彩人生

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卓卉芹因此被成功錄取在大學部（Bachelor），歐洲藝術領域世界排名頂尖的Slade School of Fine Art, UCL (University College London)。該院校與劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院及倫敦政經學院（LSE）並列為英國頂尖學府，集體稱為G5。以美國哈佛大學的錄取率為例，一般落在2%至4%之間浮動。Slade School of Fine Art, UCL (University College London) 大學部的錄取率僅有0.06%，她便在73,000名申請者中脫穎而出，成為僅45名入選者之一，顯示其領域競爭程度之激烈，比錄取哈佛大學難上幾十倍。
畢業展覽時，卓卉芹的作品被迅速搶購一空，並於2018年以優異成績從人文學院畢業，成為該人文學院第一次由臺灣人拿下First-class honours on the Dean’s List，與此同時獲得英國CASS ART Painting Prize，隔年2019拿下Slovenia的 LJUBLJANA ART Prize獎項。完成皇家藝術學院碩士（Royal College of Art）後，作品表現深度跟廣度更加受歐洲藝術圈人士肯定，並受邀於多場藝術家演講。
2020年開始，卓卉芹決定將自己從零思考，重新摸索適合自己的藝術環境。在巴黎短暫居住一年半後回到倫敦定居，以英法中多語言系統融入創作思維，不只是媒材連創作構想方式，也成了一個重要的轉捩點。在歷經後疫情時代，2021年作品被非營利美術館DEJI ART MUSEUM大量收藏，並成為慈善組織War Child UK 長期配合的藝術家，從此開啟與美術館跟許多機構合作的學術路線。
比起物質外在的追求，能夠以藝術幫助它人跟提供學術貢獻，以及往個人內在的探索，令卓卉芹感到人生更加富足且有意義。同時，她更能與自己的作品對話。卓卉芹意識到，對她而言，藝術可以跟商業結合，前提是要先釐清—要與其他事物做結合前，藝術本身是一件純粹的事，就像基礎科學一樣，藝術性不能被任何元素取代。
現今，卓卉芹的作品被全球多位名人、機構及蒐藏家所珍藏，包括英國英劇黑鏡作曲家Vince Pope、Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust、War Child Secret 7（歌手Aurora專輯封面合作）等。雖然，曾經在求學階段屢遭挫折，但是她希望以自己的故事，激勵在藝術道路上遇到困難的人們。從台灣到倫敦，卓卉芹用藝術底蘊詮釋出一條屬於自己的精彩道路，這些經歷不僅是個人里程碑篇章，更是給所有在追求夢想路上的人最真切的鼓勵，亦即「不要害怕走自己的路，只要堅持不懈，終將光芒璀璨。」