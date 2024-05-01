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孫綻、米可白「黏TT搭捷運」遭拍！女生發聲回應：我的生活很簡單

▲米可白（右）今（1）日在IG發文，表示自己只想過簡單的生活，外界猜測疑似是因為近期她與孫綻（左）的戀情太受關注，才隱晦發文回應。（圖／IG mimi00419、solarkingsean）
▲米可白（右）今（1）日在IG發文，表示自己只想過簡單的生活，外界猜測疑似是因為近期她與孫綻（左）的戀情太受關注，才隱晦發文回應。（圖／IG mimi00419、solarkingsean）

記者施以慧／綜合報導

米可白（趙亦瑄）日前與小她3歲的孫綻爆出緋聞，2人也時常隔空放閃，今（1）日還被週刊曝光甜蜜搭捷運的照片，再次登上娛樂版面。稍早，米可白於臉書感性發言：「我的生活很簡單，只想吃飽睡飽、追劇放空、跟家人出遊放鬆、打一下手遊，最重要就是把戲拍好，做自己熱愛的工作。」內文中雖然隻字未提「新歡」孫綻，但不難猜測是近期自己的私生活被放大檢視，才會隱晦發文回應報導。

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▲米可白以一張在湖畔邊拍攝的半身照隱晦回應報導。（圖／
▲米可白以一張在湖畔邊拍攝的半身照隱晦回應報導。（圖／IG mimi00419）
根據《時報周刊》報導，米可白4月19日歡慶38歲，慶生當天她與孫綻一同現身台北街頭，兩人大方牽手，當時的米可白還疑似不勝酒力，從後方緊抱孫綻，甜蜜畫面再度成為話題，也因為這些日常被一一曝光，外界猜測米可白也感受到了心理壓力，紛紛留言給予米可白祝福。

▲米可白與孫綻一同出演戲劇《追分成功》，後來發展成戀人。（圖／）
▲米可白與孫綻一同出演戲劇《追分成功》，後來發展成戀人。（圖／IG mimi00419、solarkingsean））
其實米可白2005年先在兒童台出道，後來才轉戰戲劇圈發展，孫綻則是在2010年出演電影《那些年，我們一起追的女孩》才漸漸被注意到，他在2020年憑藉《無主之子》入圍金鐘獎最佳男配角獎。

米可白跟孫綻之所以發展成戀人，是去年共同合作出演八點檔戲劇《追分成功》後，產生情愫進而交往。儘管米可白發文回應媒體：「生活是我自己在過，我只想簡單點。」但2人互動仍是網友津津樂道的話題。

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