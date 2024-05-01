孫綻、米可白「黏TT搭捷運」遭拍！女生發聲回應：我的生活很簡單
米可白（趙亦瑄）日前與小她3歲的孫綻爆出緋聞，2人也時常隔空放閃，今（1）日還被週刊曝光甜蜜搭捷運的照片，再次登上娛樂版面。稍早，米可白於臉書感性發言：「我的生活很簡單，只想吃飽睡飽、追劇放空、跟家人出遊放鬆、打一下手遊，最重要就是把戲拍好，做自己熱愛的工作。」內文中雖然隻字未提「新歡」孫綻，但不難猜測是近期自己的私生活被放大檢視，才會隱晦發文回應報導。
記者施以慧／綜合報導
根據《時報周刊》報導，米可白4月19日歡慶38歲，慶生當天她與孫綻一同現身台北街頭，兩人大方牽手，當時的米可白還疑似不勝酒力，從後方緊抱孫綻，甜蜜畫面再度成為話題，也因為這些日常被一一曝光，外界猜測米可白也感受到了心理壓力，紛紛留言給予米可白祝福。
其實米可白2005年先在兒童台出道，後來才轉戰戲劇圈發展，孫綻則是在2010年出演電影《那些年，我們一起追的女孩》才漸漸被注意到，他在2020年憑藉《無主之子》入圍金鐘獎最佳男配角獎。
米可白跟孫綻之所以發展成戀人，是去年共同合作出演八點檔戲劇《追分成功》後，產生情愫進而交往。儘管米可白發文回應媒體：「生活是我自己在過，我只想簡單點。」但2人互動仍是網友津津樂道的話題。
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