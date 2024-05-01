「媽祖同行」移師豐原慈濟宮 好戲連台鄉親嗨翻天

2024台中媽祖國際觀光文化節的宮廟風華系列，延續「媽祖同行」主題，30日晚間前進豐原慈濟宮，邀請豐原在地團隊的豐陽國中舞蹈班、軒豪樂團、葫蘆墩愛樂合唱團、福陽國小太鼓隊匯演，輕歌曼舞交織悠揚樂音，還有太鼓隊虎虎生風賣力演出，讓台下鄉親看得喝采連連，氣氛嗨翻天。
記者金武鳯/台中報導
由台中市文化局舉辦的媽祖國際觀光文化節，今年總共邀集超過30組國內優質團隊，搭配宮廟風華系列的「媽祖同行」主軸，巡迴台中樂成宮、大里杙福興宮，大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、南屯萬和宮等地演出，期盼透過藝文表演活動帶領民眾行遍台中媽祖宮廟，了解各地宗教、藝術和在地文化與內涵。
適逢農曆三月媽祖生日，文化局傾盡全力歡慶，自4月26日起至5月18日不及一個月，前後共演出6場，包括已在台中萬春宮邀請九天民俗技藝團、在北屯南興宮邀請到金宇園掌中劇團、在社口萬興宮邀請天爵樂團等團隊演出。30日晚間移師豐原慈濟宮登場，參與演出的全是豐原在地團隊，有豐陽國中舞蹈班、軒豪樂團、葫蘆墩愛樂合唱團、福陽國小太鼓隊等團隊帶來精彩節目，與鄉親共度觀樂夜晚。
文化局表示，宮廟風華系列活動將於5月18日在梧棲朝元宮畫下句點，由明華園日字戲劇團帶來精采大戲《陰陽界-錯中錯》，本劇在創作上將相異的靈魂與軀體交錯呈現，以錯中錯的劇情，讓劇中人物勇於挑戰，使其情感能忠於自我，並找回初心。更多活動資訊請上台中市政府文化局網站查詢(http://www.culture.taichung.gov.tw)。