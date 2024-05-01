受瘦肉精風暴拖累　台糖1到4月肉品營收掉4000萬

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楊明州指出，台糖挺過先前的食安疑雲，旗下所屬事業部都有績效躍進，締造本業不再虧損的漂亮成績。接下來台糖會持續全面再進化，讓台糖這塊金字老招牌閃耀78到永久，並善盡環境、社會及企業之責任，支持公益與弱勢，展現國營事業照顧民生的溫度。
楊明州解釋，他來到台糖甫過一年，猶記得上任時宣示要台糖提升經營績效及確保優質國產肉品穩定供應，而這一年來台糖整體經營績效在全體同仁努力之下確實相當出色，去（2023）年台糖營業利益合計22.33億元，較前一年度增加4.8億元，本期淨利44.40億元，較前一年24.29億增加20.12億，成長82.85%。每股盈餘由111年的0.43元，112年增加到0.8元，成長86.05%。尤其值得慶賀的是本業不再虧損，所屬事業部皆有進步，這對一家完全面對市場競爭的國營事業來說，意義重大。
台糖除成功達到提升經營績效及穩定供應優質國產豬肉的兩大目標外，以租代售的土地經營政策亦成功獲得信評機構的肯定，長短期信用評等17年來首度獲得調升。而台糖繼沙崙智慧綠能循環住宅園區後，針對中高齡者設計的崇賢循環(銀髮)住宅也有合作對象進駐。未來台糖會持續配合政府提供房舍或土地作為社會住宅，以滿足各類型的社會所需，並協助國家產業與能源發展，完成政府及全民賦予台糖的責任與期待。
此外，雖然年初台糖安心豚遭遇無妄之災，但此事歷經近千次的全面檢驗，皆一再證實台糖安心豚是無添加非法藥物的優質國產肉品。為慶祝台糖78歲生日以及迎接而來的端午節用肉旺季，整個5月份台糖蜜鄰超市推出肉品全系列品項85折起，易購網則推出冷凍生鮮肉品消費滿2000元，送200元購物金的優惠，且無論線上線下，只要買小包裝冷凍肉品滿780元，就送「糖安心保冷袋」；民眾也可於全聯、家樂福及大潤發等通路買到台糖安心豚，台糖期待全民以實際行動，力挺優質國產豬肉。