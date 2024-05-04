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5月追星／伯賢、圭賢新北搶人！BLACKPINK Jisoo前男友安普賢來了

▲EXO伯賢（左）、SJ圭賢（中）都在同一天來台，BLACKPINK成員Jisoo（右圖上）的前男友安普賢，也將在本月首度訪台。（圖／伯賢、圭賢、Jisoo、安普賢IG）
▲EXO伯賢（左）、SJ圭賢（中）都在同一天來台，BLACKPINK成員Jisoo（右圖上）的前男友安普賢，也將在本月首度訪台。（圖／伯賢、圭賢、Jisoo、安普賢IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

5月追星行程表來啦！本月也是週週都有日本、南韓帥哥美女登寶島會粉絲，先由知名音樂劇WILD WILD《After Party》的猛男演員們打頭陣，再來是同樣於「SM娛樂」出身的EXO伯賢、Super Junior（SJ）圭賢，都選在今（4）日一連2天於新北五股、林口舉辦活動，前師兄師弟人氣不容小覷。此外，BLACKPINK成員Jisoo前男友安普賢也在本月初次來台會粉絲，整個5月的各演出場地星光熠熠。

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▲5月來台的日、韓藝人完整行程表。（圖／D-SHOW、希林國際、Applewood Taiwan、K-MONSTAR、SHOW Office、Welcome Music、寬宏藝術、54 Entertainment、ONINN ASIA、萬星國際娛樂文化、得藝室策劃有限公司、好玩國際文化、TONZ Entertainment）
▲5月來台的日、韓藝人完整行程表。（圖／D-SHOW、希林國際、Applewood Taiwan、K-MONSTAR、SHOW Office、Welcome Music、寬宏藝術、54 Entertainment、ONINN ASIA、萬星國際娛樂文化、得藝室策劃有限公司、好玩國際文化、TONZ Entertainment）
除了伯賢、圭賢，許久沒來台灣的BIGBANG成員大聲，也確定在11日於TICC開演唱會，屆時V.I.P（粉絲名）有望聽到BIGBANG多首經典歌曲。

BLACKPINK成員Jisoo前男友安普賢也選在本月來台舉辦見面會，這是他第一次來台灣，屆時有望分享主演夯劇《由美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥X刑警》的幕後花絮，影迷可好好期待。

日本、南韓藝人5月來台行程表：

WILD WILD《After Party》猛男音樂劇
台北Legacy Max信義劇場：
5月3日（五）19：30
5月4日（六）15：00、19：00
5月5日（日）15：00、19：00
5月6日（一）19：30
高雄LIVE WAREHOUSE：
5月25日（六）15：00、19：00
5月26日（日）14：00、18：00

SJ圭賢見面會
時間：5月4日（六）17：00、5月5日（日）16：00
地點：新北市工商展覽中心

MAMAMOO玟星演唱會
時間：5月4日（六）17：00、5月5日（日）16：00
地點：高雄流行音樂中心

EXO伯賢見面會
時間：5月4日（六）18：00、5月5日（日）18：00
地點：林口體育館

LUN8專輯簽售會
時間：5月4日（六）19：00
地點：僅中獎者知道

VANNER演唱會
時間：5月10日（五）19：30
地點：Zepp New Taipei

音樂祭THE BONDS 2024
出席：sumika、Penthouse、綠黃色社會
時間：
5月10日（五）19：00-高雄LIVE WAREHOUS
5月11日（六）18：00-新北Zepp New Taipei

BIGBANG大聲演唱會
時間：5月11日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心

Dept演唱會
時間：5月11日（六）19：00
地點：The Wall

李鎮赫粉絲見面會
時間：5月12日（日）18：00
地點：CLAPPER STUDIO

RADWIMPS演唱會
時間：5月15日（三）20：00
地點：台北流行音樂中心

金在中演唱會
時間：5月18日（六）17：00
地點：新北市工商展覽中心

安普賢粉絲見面會
時間：5月18日（六）18：00
地點：台大綜合體育館一樓

NMIXX演唱會
時間：5月18日（六）18：00、5月19日（日）18：00
地點：TICC台北國際會議中心

BITION BOYZ嘻哈拼盤演唱會
時間：5月25日（六）1800
地點：台北流行音樂中心戶外表演空間

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