5月追星／伯賢、圭賢新北搶人！BLACKPINK Jisoo前男友安普賢來了

我是廣告 請繼續往下閱讀
BLACKPINK成員Jisoo前男友安普賢也選在本月來台舉辦見面會，這是他第一次來台灣，屆時有望分享主演夯劇《由美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥X刑警》的幕後花絮，影迷可好好期待。
日本、南韓藝人5月來台行程表：
WILD WILD《After Party》猛男音樂劇
台北Legacy Max信義劇場：
5月3日（五）19：30
5月4日（六）15：00、19：00
5月5日（日）15：00、19：00
5月6日（一）19：30
高雄LIVE WAREHOUSE：
5月25日（六）15：00、19：00
5月26日（日）14：00、18：00
SJ圭賢見面會
時間：5月4日（六）17：00、5月5日（日）16：00
地點：新北市工商展覽中心
MAMAMOO玟星演唱會
時間：5月4日（六）17：00、5月5日（日）16：00
地點：高雄流行音樂中心
EXO伯賢見面會
時間：5月4日（六）18：00、5月5日（日）18：00
地點：林口體育館
LUN8專輯簽售會
時間：5月4日（六）19：00
地點：僅中獎者知道
VANNER演唱會
時間：5月10日（五）19：30
地點：Zepp New Taipei
音樂祭THE BONDS 2024
出席：sumika、Penthouse、綠黃色社會
時間：
5月10日（五）19：00-高雄LIVE WAREHOUS
5月11日（六）18：00-新北Zepp New Taipei
BIGBANG大聲演唱會
時間：5月11日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
Dept演唱會
時間：5月11日（六）19：00
地點：The Wall
李鎮赫粉絲見面會
時間：5月12日（日）18：00
地點：CLAPPER STUDIO
RADWIMPS演唱會
時間：5月15日（三）20：00
地點：台北流行音樂中心
金在中演唱會
時間：5月18日（六）17：00
地點：新北市工商展覽中心
安普賢粉絲見面會
時間：5月18日（六）18：00
地點：台大綜合體育館一樓
NMIXX演唱會
時間：5月18日（六）18：00、5月19日（日）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
BITION BOYZ嘻哈拼盤演唱會
時間：5月25日（六）1800
地點：台北流行音樂中心戶外表演空間
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道