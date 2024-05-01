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俄羅斯家庭養巨熊30年！超級溫馴乖乖給梳毛　眾看傻：比我家貓乖

▲棕熊Stepan乖乖給媽媽梳毛，影片在IG上引發瘋傳。（圖／取自IG@panteleenko_svetlana）
▲棕熊Stepan乖乖給媽媽梳毛，影片在IG上引發瘋傳。（圖／取自IG@panteleenko_svetlana）

記者潘毅／綜合報導

戰鬥民族真的什麼都能馴服！日前在IG上有一個片段瘋傳，是一位女主人替超大隻的棕熊梳毛，沒想到這個龐大的個體，居然沒有任何反抗，乖乖讓主人慢慢將身上雜毛梳到地上，罕見畫面也讓全球超過千萬名網友震驚，「牠比我家貓乖！」

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戰鬥民族太狂！馴養巨熊30年感情超融洽

俄羅斯夫婦斯韋特蘭娜（Svetlana）和尤里（Yuriy），30年前收養了一隻名叫Stepan 的棕熊，Stepan是在1993年1月10日出生於聖彼得堡動物園，但當時俄羅斯深陷憲政危機，動物園一度難以維持營運，因此這對夫妻檔也前往認領動物回家。

▲Stepan在今年1月10日度過31歲生日，家人還幫牠準備了一個大蛋糕。（圖／取自IG@panteleenko_svetlana）
▲Stepan在今年1月10日度過31歲生日，家人還幫牠準備了一個大蛋糕。（圖／取自IG@panteleenko_svetlana）
最終夫妻倆在眾多棕熊中，發現了一隻看起來最軟弱、最笨拙的個體，牠就是當時年僅3個月大的Stepan，這一養就長達30年，如今Stepan已經31歲，換算成人類年齡已經是高齡92歲的熊爺爺了。

平時Stepan相當乖巧，常常跟在爸爸尤里身後在家中庭院走動，而被斯韋特蘭娜拿起梳子要替牠整理儀容時，牠也會乖乖的站好，讓媽媽將身上雜毛通通去除。這個人熊同住的家庭，近幾年還迎來新小熊薩瓦瓦，在今年1月份牠也歡度4歲生日，平時也相當尊重Stepan這位熊爺爺。

▲溫馴的Stepan能與來自各地的粉絲貼身合照。（圖／取自IG@panteleenko_svetlana）
▲溫馴的Stepan能與來自各地的粉絲貼身合照。（圖／取自IG@panteleenko_svetlana）
Stepan超級乖巧的日常，也讓牠吸引超過48.2萬名粉絲追蹤，更有許多人慕名前往與牠進行合照，成為網紅熊，自己就可以賺起飼料錢，替養育30年的爸媽減少一些負擔。

▲Stepan趴在爸爸尤里的身上。（圖／取自IG@panteleenko_svetlana）
▲Stepan趴在爸爸尤里的身上。（圖／取自IG@panteleenko_svetlana）
不少網友看完影片後，也紛紛笑稱「Stepan居然能乖乖給梳毛，這比我家貓還乖」、「Stepan真的好聰明，可以感受到家人對牠的愛」、「熊熊居然是相處30年的家人，真的好酷」、「Stepan遇到好爸媽，尤里與斯韋特蘭娜也遇到好熊兒」。

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