不當「徐禁評」！徐巧芯改口「不告網友」：我本就可受公評
國民黨立委徐巧芯大姑與其丈夫涉詐騙洗錢案，後續相關發言持續引出案外案，徐巧芯大動作質疑罵她的人來自政府機關，但數位發展部調查發現，該IP源自彰化縣社頭鄉立圖書館，驚動鄉長趕緊報案找發文者，徐巧芯更揚言提告，不過今（1）日晚間徐巧芯改口說不告了。
記者孫唯容／綜合報導
國民黨立委徐巧芯日前指出，PTT論壇上有網友對她人身攻擊，攻擊她的IP就是來自政府公部門，社頭鄉公所表示，經比對資料後，已確定是造訪民眾借閱一樓的公用電腦區使用該IP，原本徐巧芯要向民眾提告。
不過，徐巧芯今晚在粉專發文說，她思考過後，決定不會對在社頭圖書館用公務電腦對她進行不實攻擊的網友提告，她跟彰化縣政府討論過當下的情況，以目前資訊看來，這名網友行為並非有組織性犯罪，而是個人行為。「如果是這樣，作為政治人物的我，本就可受公評」。
徐巧芯表示，她反對的是「背後有政黨操控的網軍，以及利用公務電腦進行政治攻擊」。至於個人言論本就屬於言論自由範圍，不需追究。徐巧芯也強調：「我不想成為像苗澤東那樣，讓公務員出來念著自己曾經發表過文章，用公開霸凌羞辱的方式面對不支持自己的人。又或者像賴品妤那樣，讓警方上去搜查其他人的電腦。因為我不想成為自己所討厭的人，所以最終決定不會提告」。