搜救犬Roger中職開球！當捕手「叼球不想放」超萌 全場爆歡笑聲
搜救犬英雄現身中職開球！日前花蓮發生403地震，當地傳出房屋倒塌災情，高雄市府立即派出消防局特搜隊以及搜救犬出發救援，意外讓狗狗Roger爆紅。今（1）日中職台鋼雄鷹邀請消防局特搜隊擔任開球嘉賓，更讓搜救犬們擔任捕手，沒想到卻出現了超萌的意外情況，不但Roger「叼球不想放」，連夥伴萬斯也一度嗨翻衝向外野，讓現場爆出陣陣歡笑聲。
記者潘毅／綜合報導
台鋼雄鷹1日邀請消防局特搜隊、搜救犬隊的成員們來進行開球，包含搜救犬羅傑（Roger）、萬斯、傳八等狗狗都有到場參與開球。儀式由消防局長王志平擔任投手，搜救隊隊長蘇裕銘擔任打者，而狗狗們則擔任捕手、跑者。
開球儀式開始前，三隻狗狗分別站在一至三壘，萬斯則擔任本壘捕手輔助，消防局長將球順利投出後，萬斯接獲轉交的球，竟然沒照原定路線跑向一壘，直接衝上二壘，之後衝到外野，而台鋼洋將魔鷹見狀也衝到外野將萬斯引導回內野，後來搜救隊成員又引導牠回到一壘，萬斯才將球傳給傳八。
之後的一、二壘跑者狗狗都迅速且順利的完成轉交球的任務，不料在三壘的Roger衝回本壘後，因為太過興奮，不想把球再次轉交給其他人，因此搜救隊只好讓Roger叼著球離開現場，順利完成開球儀式，也讓球場傳出陣陣歡笑聲。